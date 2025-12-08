Advertisement
सिगरेट पी रहा था शख्स, तभी बेलुगा व्हेल ने किया ऐसा कारनामा, वीडियो देख झूम उठे लोग

चीन के एक्वेरियम का वायरल वीडियो असल में फायर सेफ्टी कैंपेन की रिहर्सल था, जिसमें बेलुगा व्हेल ने सिगरेट पी रहे शख्स पर पानी फेंककर उसे बुझाया. लोग इसे रियल समझकर खूब हंसे और व्हेल की सटीक टाइमिंग की जमकर तारीफ की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:22 PM IST
सिगरेट पी रहा था शख्स, तभी बेलुगा व्हेल ने किया ऐसा कारनामा, वीडियो देख झूम उठे लोग

चीन के एक्वेरियम से एक ऐसा मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक शख्स सिगरेट पी रहा होता है, तभी पीछे से एक बेलुगा व्हेल ऐसा कारनामा करती है कि उसका सिगरेट वहीं बुझ जाता है. यह नजारा इतना परफेक्ट टाइमिंग के साथ होता है कि सोशल मीडिया पर लोग व्हेल की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई लोग कह रहे हैं, “इससे बढ़िया सबक किसी ने नहीं दिया होगा.” हालांकि बाद में सामने आया कि जिस घटना को लोग रियल समझ रहे थे, वह असल में एक रिहर्सल स्टंट था.

चीन के डालियान सनासिया ओशन वर्ल्ड में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स नो-स्मोकिंग ज़ोन में सिगरेट जलाता दिखता है. तभी पीछे मौजूद बेलुगा व्हेल उछलकर ऐसा तेज पानी फेंकती है कि उसका सिगरेट पलभर में बुझ जाता है. मौके पर खड़े स्टाफ उसे रोकने आते हैं, लेकिन इससे पहले ही व्हेल काम कर जाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ लिखा कि “स्मोकिंग की चेतावनी को नजरअंदाज किया, तो व्हेल ने खुद सिखा दिया सबक.” लोग इस क्लिप को देखकर व्हेल की ‘सटीक निशानेबाज़ी’ की खूब तारीफ कर रहे हैं.

 

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मजेदार कमेंट्स करने लगे. किसी ने लिखा, “देखो इसे! कितना प्राउड महसूस कर रही है खुद पर.” एक अन्य यूजर बोला, “सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं समझे, तो व्हेल ने खुद सिखा दिया लेसन… एलीट करेक्शन.” यहां तक कि कुछ लोगों ने इसे AI जनरेटेड वीडियो भी कहा. वहीं कुछ ने बताया कि बेलुगा व्हेल की शार्प एकोलोकेशन और ट्रेनिंग की क्षमता उन्हें इतना सटीक बनाती है. इस बीच वीडियो कई प्लेटफॉर्म पर तेजी से ट्रेंड करने लगा और लाखों व्यूज मिल गए.

 वायरल वीडियो असल में था फायर सेफ्टी कैंपेन का रिहर्सल

मजेदार ट्विस्ट तब आया जब जांच में पता चला कि यह पूरा वीडियो असल घटना नहीं था, बल्कि फायर सेफ्टी प्रमोशनल कैंपेन के लिए शूट किया गया स्टेज्ड स्टंट था. बीजिंग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोग एक्वेरियम के स्टाफ थे और इस सीन के कई टेक शूट किए गए थे. अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि यह स्क्रिप्टेड वीडियो था. इससे पहले भी चीन में बेलुगा व्हेल को शामिल कर ऐसे फायर-सेफ्टी ड्रिल वीडियो वायरल हो चुके हैं. हालांकि लोगों का कहना है कि staged हो या real, व्हेल का ये कारनामा देखने में बेहद मजेदार और यादगार है.

