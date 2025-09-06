VIDEO: प्रोफेसर साहब ने तो गर्दा उड़ा दिया, कॉलेज फेस्ट में किया ऐसा डांस, यूजर्स बोल-गलत रास्ता चुन लिया

Viral Video: सोशल मीडिया आज लोगों के लिए मनोरंजन और सरप्राइज का बड़ा जरिया बन चुका है. यहां कब क्या वायरल हो जाए, यह कहना मुश्किल है. कभी किसी बच्चे का डांस वीडियो वायरल हो जाता है तो कभी किसी बुजुर्ग का गाना चर्चा का विषय बन जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने और दंग होने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक कॉलेज के प्रोफेसर स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यह अंदाज नेटिज़न्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.

कॉलेज फेस्ट में मचाया धमाल

वायरल वीडियो दरअसल किसी कॉलेज फेस्ट का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर साहब पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर आते हैं और जोरदार डांस करना शुरू कर देते हैं. खास बात यह रही कि डांस के दौरान उनका एक जूता निकल गया, लेकिन उन्होंने डांस रोकने के बजाय दूसरे पैर का जूता भी उतार दिया और पहले से भी ज्यादा जोश के साथ ठुमके लगाने लगे. उनका यह अंदाज देखकर वहां मौजूद छात्र-छात्राएं भी हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे.

प्रोफेसर का यह धमाकेदार डांस ‘मुकाबला’ गाने पर था. इस गाने की बीट्स पर उन्होंने ऐसे स्टेप्स दिखाए कि दर्शक तालियां बजाते रह गए. यह गाना वैसे भी डांस फ्लोर पर लोगों का फेवरेट है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने जिस एनर्जी के साथ इसे परफॉर्म किया, उसने हर किसी को चौंका दिया. लोगों का कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लग रही थी.

इंस्टाग्राम पर मचा धमाल

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर @gatalbum नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसे अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं, जबकि 44 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और लोग जमकर इसे शेयर करने लगे. हर किसी की नजरें प्रोफेसर साहब के आत्मविश्वास और जोश पर टिकी हुई हैं.

यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "ब्रो चूज रॉन्ग प्रोफेशन." दूसरे ने लिखा, "बॉर्न टू बी डांसर, बट फोर्स्ड टू बी टीचर." वहीं एक और यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, "प्रोफेसर नहीं, माइकल जैक्सन." कई लोगों ने लिखा कि उम्र मायने नहीं रखती, बस दिल में जज्बा होना चाहिए. जहां कुछ लोगों ने मजाक किया, वहीं ज्यादातर लोगों ने प्रोफेसर की एनर्जी और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की. उनका कहना था कि पढ़ाई-लिखाई के बीच ऐसा एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए भी जरूरी है. कई लोग यह कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि "सर ने गलत पेशा चुन लिया, इन्हें तो डांसर होना चाहिए था." कुल मिलाकर, इस वीडियो ने साबित कर दिया कि टैलेंट छुपाए नहीं छुपता और सोशल मीडिया उसे सबके सामने ला ही देता है.