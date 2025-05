ट्रेन में दादी की उंगलियों पर नेल पॉलिश लगाते दिखे दादा जी, वीडियो ने जीते लाखों दिल, आप कह उठेंगे- वाह

Dada Dadi Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है. यहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो या तो आंखें नम कर देता है या दिल को छू जाता है. अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं तो आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें परिवार, रिश्तों और प्यार की झलक दिखाई देती है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग दादा जी ट्रेन में सफर करते हुए अपनी पत्नी के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रहे हैं. दादी जी की आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो सुकून है, वो इस बात की गवाही देता है कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता. जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं.

दादाजी ने ट्रेन में किया ऐसा काम कि लोग बोले- 'ये है असली प्यार

वीडियो में देखा जा सकत है कि दादा जी बड़े प्यार से दादी के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते नजर आ रहे हैं. दादी की मुस्कुराहट देखकर साफ पता चलता है कि यह छोटा काम उनके लिए कितना खास है. दादा-दादी की ये जोड़ी अपनी मस्ती और प्यार से सबका दिल जीत रही है. दादा का कोमल व्यवहार और दादी की खुशी देखकर हर कोई खुश हो जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा गया और कई लोगों ने इसे पसंद किया और शेयर भी किया.

He painting her nails, she smiles like a young girl in love, not for the first time, but as if love keeps beginning again.

That’s love that lives forever pic.twitter.com/f3BBcMKg6e

(@iAkankshaP) May 27, 2025