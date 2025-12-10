WATCH:'धुरंधर' के वायरल ट्रेंड में दिल्ली पुलिस की धांसू एंट्री, अक्षय खन्ना के स्टाइल में नशेड़ियों को सिखलाया सबक!

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेWATCH:धुरंधर के वायरल ट्रेंड में दिल्ली पुलिस की धांसू एंट्री, अक्षय खन्ना के स्टाइल में नशेड़ियों को सिखलाया सबक!

Delhi Police Viral Post; दिल्ली पुलिस का अक्षय खन्ना स्टाइल में ड्रग्स विरोधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:56 PM IST
सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘धुरंधर’ ट्रेंड ने तहलका मचा रखा है, इसी बीच दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में पुलिसकर्मी अक्षय खन्ना के स्टाइल में नशेड़ियों को सबक सिखाते नजर आते हैं. उनका यह स्टाइलिश और मजेदार अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस यूनिक तरीके की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो देखते ही वायरल हो गया है. यह अंदाज न केवल मजेदार है बल्कि एक मजबूत संदेश भी देता है.

दिल्ली पुलिस की धांसू एंट्री

वीडियो में दिखाया गया है कि दिल्ली पुलिस नशेड़ियों को पकड़ने के लिए अक्षय खन्ना के फिल्मी अंदाज में एंट्री करती है. पुलिसकर्मी तेज चाल और आत्मविश्वास के साथ नशेड़ियों के पास जाते हैं, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो. उनकी एंट्री के साथ-साथ ट्रेंडिंग म्यूजिक और फास्ट कट्स इसे और भी रोमांचक बनाते हैं. लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पुलिस ने न केवल मज़ेदार एंट्री की बल्कि एक सबक भी सिखाया, जिससे नशेड़ी भी थोड़ी डर के मारे अपनी हरकतों पर सोचने लगे.

अक्षय खन्ना के अंदाज में संदेश

वीडियो में पुलिसकर्मी अक्षय खन्ना के ‘धुरंधर’ स्टाइल में नशेड़ियों को पकड़ते हुए मजेदार लेकिन मजबूत संदेश देते हैं. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो देखकर कह रहे हैं कि ऐसा यूनिक तरीका किसी फिल्म से कम नहीं. पुलिसकर्मी अपने अभिनय और स्टाइल के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का मजेदार लेकिन असरदार संदेश दे रहे हैं.

 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टग्राम पर DelhiPolice ने अपने अकाउंट हैंडल से शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "ड्रग्स का नशा असली लगता है, लेकिन यह सिर्फ़ एक भ्रम है, एक पल के भ्रम के लिए अपनी सच्चाई को मत छोड़ो." जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, वहीं हजारों लोग पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर्स तरह के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि पुलिस ने मजेदार अंदाज में गंभीर संदेश दिया, तो कुछ ने कहा कि यह वीडियो बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो की एक्टिंग, स्टाइल और यूनिक एप्रोच की खूब तारीफ कर रहे हैं.

