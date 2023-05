बाइक में नहीं था अगला पहिया, स्टंट करते वक्त जमीन में धंस गया लड़का; देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला Video

स्टंट करते वक्त बुरी तरह गिरा शख्स

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का दुपहिया वाहन के पिछले पहिये पर सवार नजर आ रहा है. हालांकि, बाइक का अगला पहिया गायब है. इस खतरनाक स्टंट को उसके दोस्तों द्वारा सड़क पर बराबरी पर चल रही एक अन्य बाइक पर रिकॉर्ड किया जा रहा है. तेज रफ्तार में बाइक चला रहे युवक की बाइक थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसके बाइक का पिछला पहिया सड़क से उतरकर मिट्टी की तरफ खिसक जाता है. बाइक पर कंट्रोल पाने के लिए युवक ब्रेक लगाता है और मुंह के बल गिर जाता है. वीडियो देखकर ऐसा लगेगा कि वह लड़का जरूर जमीन में धंस गया होगा.

What did he expect to happen? pic.twitter.com/VJLvNa68eh

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) April 25, 2023