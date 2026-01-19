Advertisement
Watch: वक्त की कमी या अटूट अनुशासन? देखिए क्यों सैनिक का चलती ट्रेन में करना पड़ा प्रमोशन इवेंट, जानें वजह

Watch: वक्त की कमी या अटूट अनुशासन? देखिए क्यों सैनिक का चलती ट्रेन में करना पड़ा प्रमोशन इवेंट, जानें वजह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सैनिक फुल कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म में प्रमोशन परेड करते हैं. कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर ने विधिवत सलामी दी, कंधों पर नई रैंक लगाई गई और औपचारिक हैंडशेक भी हुआ. ट्रेन पूरी गति में थी, लेकिन सैन्य प्रोटोकॉल में कोई ढिलाई नहीं दिखाई दी, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:35 PM IST
Watch: वक्त की कमी या अटूट अनुशासन? देखिए क्यों सैनिक का चलती ट्रेन में करना पड़ा प्रमोशन इवेंट, जानें वजह

न मैदान, न मंच, न ढोल-नगाड़े… लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं. भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके लिए हालात नहीं, कर्तव्य सबसे ऊपर है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में चलती ट्रेन के भीतर ऐसा नजारा दिखा, जिसे देखकर लोग गर्व से भर उठे. ट्रेन की रफ्तार में सैनिक पूरे अनुशासन में खड़े हैं और उसी बीच प्रमोशन की परंपरागत परेड पूरी शान से निभाई जा रही है. यह वीडियो सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि भारतीय सेना की सोच, लचीलापन और मूल्यों की जीवंत मिसाल बन गया है.

चलती ट्रेन में निभाई गई परंपरा

भारतीय सेना आमतौर पर अपने वीर जवानों को सम्मान देने के लिए औपचारिक परेड ग्राउंड का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे. एक सैन्य ट्रेन के अंदर, चलते सफर के बीच ही प्रमोशन सेरेमनी आयोजित की गई. यह दुर्लभ मौका था, जब बिना किसी तय मंच के, सेना ने अपनी परंपराओं को पूरी गंभीरता के साथ निभाया. ट्रेन के डिब्बे को ही परेड ग्राउंड मानते हुए सैनिकों ने वही अनुशासन और गरिमा दिखाई, जो किसी बड़े मैदान में देखने को मिलती है. इस अनोखे आयोजन ने दिखा दिया कि भारतीय सेना के लिए स्थान मायने नहीं रखता, बल्कि सम्मान और कर्तव्य सर्वोपरि है.

पूरा सैन्य प्रोटोकॉल, वही शान

वीडियो में साफ दिखता है कि सभी सैनिक पूरे कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म में हैं और ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. इसके बावजूद प्रमोशन परेड में सेना के सभी जरूरी सैन्य प्रोटोकॉल का पालन किया गया. कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर ने रैंक बैज लगाए, सलामी दी गई, औपचारिक हैंडशेक हुआ और जवानों को बधाई दी गई. यह सब कुछ ठीक उसी तरह किया गया, जैसे किसी तय समारोह में होता है. इस दृश्य ने लोगों को हैरान कर दिया कि कैसे सेना हर परिस्थिति में अपनी परंपराओं और मूल्यों से समझौता नहीं करती.

 

वायरल वीडियो और कर्नल का संदेश

इस वीडियो को भारतीय सेना के वेटरन कर्नल मयंक चौबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने इसे सिर्फ कैमरे के लिए किया गया प्रतीकात्मक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सेना की ‘लिव्ड एथोस’ यानी जीती-जागती कार्यसंस्कृति बताया. कर्नल चौबे ने लिखा कि अगर परेड ग्राउंड नहीं है तो भी मिशन नहीं रुकता, सेटिंग परफेक्ट नहीं है तो अनुशासन खुद को ढाल लेता है और ऑपरेशंस जारी हैं तो भी सम्मान दिया जाता है. यही इस समारोह को खास बनाता है.

ड्यूटी के साथ चलता सम्मान

कर्नल चौबे ने अपने संदेश में चलती ट्रेन के प्रतीकात्मक अर्थ को भी समझाया. उन्होंने कहा कि चलती ट्रेन बताती है कि देश आगे बढ़ रहा है और उसके साथ सेना भी निरंतर गतिमान है. ड्यूटी कभी नहीं रुकती, लेकिन सम्मान भी पीछे नहीं छूटता. नेतृत्व वहीं पहचाना जाता है, जहां सैनिक मौजूद है सफर में, सेवा में, ड्यूटी पर. उन्होंने इसे शायद दुनिया की सबसे दुर्लभ और संभवतः पहली ऐसी प्रमोशन परेड बताया. पोस्ट के अंत में उनकी पंक्तियां लोगों के दिल को छू गईं “नीचे स्टील के पहिए, ऊपर कमाई गई रैंक और दिल में तिरंगा.”

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Indian Armypromotion eventIndian Army promotion ceremonyIndian Army train parade

