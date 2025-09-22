लड़की ने निगला 18 इंच लंबा तलवार, गले के अंदर का लाइव वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान
Advertisement
trendingNow12931864
Hindi Newsजरा हटके

लड़की ने निगला 18 इंच लंबा तलवार, गले के अंदर का लाइव वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस वीडियो में उनके गले के अंदर तलवार जाते हुए साफ दिखाई दे रही है. यह नजारा न सिर्फ डरावना बल्कि अद्भुत भी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लड़की ने निगला 18 इंच लंबा तलवार, गले के अंदर का लाइव वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

Endoscopic Video: न्यूयॉर्क सिटी की रहने वाली गिन मिंस्की प्रोफेशनल स्वॉर्ड स्वालोअर हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस वीडियो में उनके गले के अंदर तलवार जाते हुए साफ दिखाई दे रही है. यह नजारा न सिर्फ डरावना बल्कि अद्भुत भी है.

वीडियो कैसे बनाया गया?

यह वीडियो कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में शूट किया गया. इसमें एक एंडोस्कोपिक कैमरा का इस्तेमाल किया गया, जिससे तलवार उनके लैरिंक्स (voice box) और इसोफेगस (भोजन नली) से गुजरते हुए दिखाई देती है. यह वीडियो मेडिकल एजुकेशनल सीरीज का हिस्सा था, जहां डॉक्टर और एक्सपर्ट्स अलग-अलग कलाकारों के गले का अध्ययन कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

डॉक्टरों ने क्या कहा?

कोलंबिया के लैरिंजोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. माइकल पिटमैन ने बताया, "इस वीडियो से हमें गले और वॉइस बॉक्स की अंदरूनी संरचना को हाई डिटेल में देखने का मौका मिला." वहीं, स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हॉली रेकर्स ने कहा कि गले का ऐसा लाइव दृश्य देखना वाकई दिमाग हिला देने वाला अनुभव है.

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

 

 

क्या हुआ जब महिला ने तलवार निगली?

गिन मिंस्की ने करीब 18 इंच लंबी तलवार अपने गले में उतारी. उन्होंने बताया कि यह कला खतरनाक तो है लेकिन उन्होंने कभी गंभीर चोट नहीं खाई. हालांकि, कभी-कभी अगर उन्होंने पहले कुछ मसालेदार खा लिया हो तो एसिडिटी की वजह से असुविधा जरूर होती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग हैरान रह गए. कुछ ने इसे अद्भुत कला बताया तो कुछ ने इसे खतरनाक स्टंट करार दिया. कई यूजर्स ने कहा कि इस तरह का वीडियो गले की कार्यप्रणाली को समझने में मेडिकल छात्रों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

ब्राह्मण होने के नाते मुझे नहीं मिला आरक्षण, ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
ब्राह्मण होने के नाते मुझे नहीं मिला आरक्षण, ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;