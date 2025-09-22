WATCH: होटल का रूम बुक कर जैसे ही टॉयलेट में घुसा शख्स, कमोड से निकल आया 'ब्लैक कोबरा'
Advertisement
trendingNow12932356
Hindi Newsजरा हटके

WATCH: होटल का रूम बुक कर जैसे ही टॉयलेट में घुसा शख्स, कमोड से निकल आया 'ब्लैक कोबरा'

Snake In Hotel: एक होटल में ठहरे मेहमानों का सामना एक ऐसे डर से हुआ, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इस होटल की दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट में अचानक से एक 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा निकल आया. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: होटल का रूम बुक कर जैसे ही टॉयलेट में घुसा शख्स, कमोड से निकल आया 'ब्लैक कोबरा'

Cobra In Bathroom: एक होटल में ठहरे मेहमानों का सामना एक ऐसे डर से हुआ, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इस होटल की दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट में अचानक से एक 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा निकल आया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोबरा कमोड से फुफकारता हुआ दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

आखिर कैसे पहुंचा कोबरा होटल के टॉयलेट तक?

Add Zee News as a Preferred Source

लोग हैरान हैं कि होटल की दूसरी मंजिल तक यह सांप कैसे पहुंचा. वीडियो में एक महिला कहती सुनाई देती है, “अब तो यहां बैठने से पहले सोचना पड़ेगा.” वहीं एक पुरुष जवाब देता है, “बिल्कुल.” एक अन्य व्यक्ति मजाक में कहा, “मैं तो यहां बिल्कुल नहीं बैठूंगा.” इस घटना का वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर धमाका हो गया. कुछ यूजर्स ने इसे नया डर बताया तो कुछ ने मजाकिया कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, “नया डर सामने आया.” किसी ने कहा, “रात में वॉशरूम जाने पर मेरा हमेशा यही डर होता है.” वहीं एक शख्स ने मजाक उड़ाया, “जैसे ही इस टॉयलेट पर बैठोगे, सारे पाप धुल जाएंगे.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@theaxedrop)

 

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

बचाव अभियान कितना मुश्किल था?

होटल मैनेजमेंट ने तुरंत राजस्थान कोबरा टीम को बुलाया. अधिकारियों के मुताबिक, यह रेस्क्यू काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कोबरा बेहद तंग जगह पर फुफकारते हुए डिफेंसिव पोज में बैठा था. लंबे ऑपरेशन के बाद टीम ने सांप को सुरक्षित बाहर निकाला और पास के जंगल में छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि यह मामला राजस्थान के अजमेर का है. यह कोई पहली बार नहीं था जब होटल या हॉस्टल के टॉयलेट में सांप मिला हो. पिछले हफ्ते कोटा के एक मेडिकल हॉस्टल में भी टॉयलेट पाइप से होकर ज़हरीला कोबरा घुस आया था. इसी साल बेंगलुरु के जेपी नगर इलाके में बारिश के बाद एक टॉयलेट बाउल में 5 फीट लंबा कोबरा मिला था.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

King Cobratrendingviral

Trending news

साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
;