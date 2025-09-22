WATCH: होटल का रूम बुक कर जैसे ही टॉयलेट में घुसा शख्स, कमोड से निकल आया 'ब्लैक कोबरा'

Cobra In Bathroom: एक होटल में ठहरे मेहमानों का सामना एक ऐसे डर से हुआ, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इस होटल की दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट में अचानक से एक 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा निकल आया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोबरा कमोड से फुफकारता हुआ दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

आखिर कैसे पहुंचा कोबरा होटल के टॉयलेट तक?

Add Zee News as a Preferred Source

लोग हैरान हैं कि होटल की दूसरी मंजिल तक यह सांप कैसे पहुंचा. वीडियो में एक महिला कहती सुनाई देती है, “अब तो यहां बैठने से पहले सोचना पड़ेगा.” वहीं एक पुरुष जवाब देता है, “बिल्कुल.” एक अन्य व्यक्ति मजाक में कहा, “मैं तो यहां बिल्कुल नहीं बैठूंगा.” इस घटना का वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर धमाका हो गया. कुछ यूजर्स ने इसे नया डर बताया तो कुछ ने मजाकिया कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, “नया डर सामने आया.” किसी ने कहा, “रात में वॉशरूम जाने पर मेरा हमेशा यही डर होता है.” वहीं एक शख्स ने मजाक उड़ाया, “जैसे ही इस टॉयलेट पर बैठोगे, सारे पाप धुल जाएंगे.”

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

बचाव अभियान कितना मुश्किल था?

होटल मैनेजमेंट ने तुरंत राजस्थान कोबरा टीम को बुलाया. अधिकारियों के मुताबिक, यह रेस्क्यू काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कोबरा बेहद तंग जगह पर फुफकारते हुए डिफेंसिव पोज में बैठा था. लंबे ऑपरेशन के बाद टीम ने सांप को सुरक्षित बाहर निकाला और पास के जंगल में छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि यह मामला राजस्थान के अजमेर का है. यह कोई पहली बार नहीं था जब होटल या हॉस्टल के टॉयलेट में सांप मिला हो. पिछले हफ्ते कोटा के एक मेडिकल हॉस्टल में भी टॉयलेट पाइप से होकर ज़हरीला कोबरा घुस आया था. इसी साल बेंगलुरु के जेपी नगर इलाके में बारिश के बाद एक टॉयलेट बाउल में 5 फीट लंबा कोबरा मिला था.