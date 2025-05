Watch: खूंखार जानवर के हमले से बाल-बाल बचा शख्स, कैमरे में कैद हुआ दिल दहला देने वाला नजारा

Polar Bear attack Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खतरनाक ध्रुवीय भालू (पोलर बियर) के हमले से बाल-बाल बचता नजर आ रहा है. यह घटना नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र में बसे एक छोटे गांव पिरामिडन की बताई जा रही है, जो आर्कटिक में स्थित है और पर्यटकों के बीच मशहूर है.

शख्स ने दिखाई बहादुरी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पोलर बियर अचानक गुस्से में आकर एक शख्स की ओर तेजी से दौड़ता है. वह शख्स खुद को बचाने के लिए पहले राइफल उठाता है लेकिन घबराहट में उसे गिरा देता है और जान बचाने के लिए पास खड़ी स्नोमोबाइल की ओर दौड़ पड़ता है. भालू कुछ ही कदमों के फासले पर पहुंच जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह व्यक्ति समय रहते वाहन स्टार्ट कर वहां से भाग निकलता है.

Polar Bear Crashes Party in Pyramiden

Late Sunday night, a polar bear wandered into Pyramiden, Norway, an old mining town-turned-tourist spot run by a Russian company.

Guests were mid-party at the hotel when the bear showed up. Warning shots didn’t scare it off, and one… pic.twitter.com/guYbv4fwoc

— Volcaholic (@volcaholic1) April 29, 2025