WATCH: बर्फ का कहर… स्कीइंग के दौरान अचानक एवलांच में फंसी महिला, Video देख कांप उठे लोग

अगर आप सोचते हैं कि पहाड़ों में घूमना और स्कीइंग करना सिर्फ रोमांच और मज़े से भरा होता है, तो यह खबर आपको चौंका देगी. बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर एक पल की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्पेन की स्कीयर एरेस मासिप उस वक्त कैमरे में कैद हो गईं, जब वह अचानक भीषण हिमस्खलन यानी एवलांच की चपेट में आ गईं. जिस जगह को वह सुरक्षित मान रही थीं, वहीं मौत का खतरा छिपा था. यह वीडियो रोमांच से ज्यादा एक बड़ी सीख देता है.

स्कीइंग के दौरान अचानक टूटी बर्फ की दीवार

यह घटना एंडोरा के पिक डे ल’होर्टेल नामक पहाड़ पर हुई, जहां स्पेन की प्रोफेशनल स्कीयर एरेस मासिप स्कीइंग के लिए निकली थीं. उनके साथ उनका पालतू कुत्ता ‘सिम’ भी मौजूद था. सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक पहाड़ से बर्फ खिसकने लगी और देखते ही देखते वह एवलांच में फंस गईं. यह पूरा मंजर उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह बर्फ का सैलाब तेजी से नीचे आता है और हालात पल भर में बेकाबू हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कीइंग के दौरान अचानक फटा बर्फीला पहाड़

उफ़ बर्फ खिसकने की इस घटना में बाल-बाल बचा स्की करने वाला यह व्यक्ति और उसका कुत्ता।

ares_masip pic.twitter.com/pCYP8mWTD9 — Mukesh Mathur (@mukesh1275) January 11, 2026

घटना के बाद एरेस मासिप ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की. उन्होंने लिखा कि यह दिन उनके लिए बेहद चौंकाने वाला और निजी स्तर पर एक बड़ा सबक था. मासिप ने बताया कि वह इस इलाके को अच्छी तरह जानती थीं और उन्हें पूरा भरोसा था कि यह जगह सुरक्षित है. लेकिन प्रकृति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि पहाड़ों में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती. उन्होंने कहा कि अनुभव चाहे जितना भी हो, खतरे को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एरेस मासिप ने अपनी पोस्ट में एक बेहद अहम बात कही, “रिस्क ज़ीरो जैसी कोई चीज़ नहीं होती.” उन्होंने लोगों को आगाह किया कि चाहे आप कितने ही अनुभवी क्यों न हों.