Advertisement
trendingNow13072237
Hindi Newsजरा हटकेWATCH: बर्फ का कहर… स्कीइंग के दौरान अचानक एवलांच में फंसी महिला, Video देख कांप उठे लोग

WATCH: बर्फ का कहर… स्कीइंग के दौरान अचानक एवलांच में फंसी महिला, Video देख कांप उठे लोग

एंडोरा में स्कीइंग के दौरान स्पेन की स्कीयर एरेस मासिप अचानक एवलांच में फंस गईं. पूरा हादसा कैमरे में कैद हुआ. उन्होंने कहा कि पहाड़ों में कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि “रिस्क ज़ीरो” नाम की कोई चीज़ नहीं होती.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: बर्फ का कहर… स्कीइंग के दौरान अचानक एवलांच में फंसी महिला, Video देख कांप उठे लोग

अगर आप सोचते हैं कि पहाड़ों में घूमना और स्कीइंग करना सिर्फ रोमांच और मज़े से भरा होता है, तो यह खबर आपको चौंका देगी. बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर एक पल की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्पेन की स्कीयर एरेस मासिप उस वक्त कैमरे में कैद हो गईं, जब वह अचानक भीषण हिमस्खलन यानी एवलांच की चपेट में आ गईं. जिस जगह को वह सुरक्षित मान रही थीं, वहीं मौत का खतरा छिपा था. यह वीडियो रोमांच से ज्यादा एक बड़ी सीख देता है.

 स्कीइंग के दौरान अचानक टूटी बर्फ की दीवार 

यह घटना एंडोरा के पिक डे ल’होर्टेल नामक पहाड़ पर हुई, जहां स्पेन की प्रोफेशनल स्कीयर एरेस मासिप स्कीइंग के लिए निकली थीं. उनके साथ उनका पालतू कुत्ता ‘सिम’ भी मौजूद था. सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक पहाड़ से बर्फ खिसकने लगी और देखते ही देखते वह एवलांच में फंस गईं. यह पूरा मंजर उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह बर्फ का सैलाब तेजी से नीचे आता है और हालात पल भर में बेकाबू हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कीइंग के दौरान अचानक फटा बर्फीला पहाड़

 

घटना के बाद एरेस मासिप ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की. उन्होंने लिखा कि यह दिन उनके लिए बेहद चौंकाने वाला और निजी स्तर पर एक बड़ा सबक था. मासिप ने बताया कि वह इस इलाके को अच्छी तरह जानती थीं और उन्हें पूरा भरोसा था कि यह जगह सुरक्षित है. लेकिन प्रकृति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि पहाड़ों में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती. उन्होंने कहा कि अनुभव चाहे जितना भी हो, खतरे को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. एरेस मासिप ने अपनी पोस्ट में एक बेहद अहम बात कही, “रिस्क ज़ीरो जैसी कोई चीज़ नहीं होती.” उन्होंने लोगों को आगाह किया कि चाहे आप कितने ही अनुभवी क्यों न हों.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral videotrending videotrending newsviral instagram reelsinstagram reelstrending reels

Trending news

'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
PM Modi
'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल