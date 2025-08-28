WATCH: मां आखिर... मरे हुए बच्चे को सीने से चिपकाकर भागती रही बंदरिया, वीडियो देख भावुक हो गए लोग
Advertisement
trendingNow12900233
Hindi Newsजरा हटके

WATCH: मां आखिर... मरे हुए बच्चे को सीने से चिपकाकर भागती रही बंदरिया, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Bandar ka Emotional Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बंदरिया अपने मरे बच्चे को सीने से लगाए घूमती दिखती है, मानो उसे जगाने की कोशिश कर रही हो. लोग फल देते हैं, पर उसका ध्यान सिर्फ बच्चे पर है. यह भावुक दृश्य मां की ममता की गहराई को दर्शाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: मां आखिर... मरे हुए बच्चे को सीने से चिपकाकर भागती रही बंदरिया, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Bandar Emotional Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है. इसमें एक बंदरिया अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती नजर आ रही है. वह बार-बार मानो उसे जगाने की कोशिश करती है. आसपास लोग उसे फल देते हैं, पर उसका ध्यान सिर्फ अपने बच्चे पर रहता है. यह दृश्य मां की ममता का गहरा उदाहरण है, जो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं देखती. वीडियो देखकर कई यूजर्स की आंखें नम हो गईं और उन्होंने इसे दिल को छू लेने वाला करार दिया. मां के इस दर्द ने साबित कर दिया कि ममता की भावना सबसे शुद्ध और गहरी होती है.

 

दिल को छू लेने वाला दृश्य

वीडियो में दिखता है कि बंदरिया एक हाथ में केला पकड़े हुए है, जबकि दूसरे हाथ में अपने बच्चे को थामे हुए है. वह बेहद सतर्कता से इधर-उधर घूम रही है, मानो डरती हो कि कोई उसके बच्चे को छीन न ले. आसपास खड़े लोग उसे फल देते हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने बच्चे पर है. जहां भी जाती है वो अपने बच्चे को साथ लेकर जाती है. उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए. 

यूजर्स हुए भावुक

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, “मां का दिल सबसे बड़ा होता है.”
दूसरे ने लिखा, “आंखों में आंसू आ गए, यह दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता.” एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “बोल न पाने का दर्द भी दर्द होता है. जानवर भी उतना ही महसूस करते हैं जितना इंसान.”  एक अन्य यूजर ने लिखा,  “आंखों में आंसू आ गए…दर्द कितना है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.”  एक अन्य ने लिखा, “बोल न पाने का दर्द भी दर्द होता है. इसे देखकर ही महसूस किया जा सकता है.”  यह दृश्य इस बात को साबित करता है कि मां का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है. वह अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वह जिंदा हो या नहीं. यह वीडियो इस ममता का जीता-जागता प्रमाण है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि भावनाएं केवल इंसानों तक सीमित नहीं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

bandar ka emotional video

Trending news

'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
अगर RSS ने भाजपा अध्यक्ष चुना होता, तो क्या इतना समय लगता? संघ प्रमुख ने पूछा सवाल
Pakistan
अगर RSS ने भाजपा अध्यक्ष चुना होता, तो क्या इतना समय लगता? संघ प्रमुख ने पूछा सवाल
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
;