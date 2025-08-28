WATCH: मां आखिर... मरे हुए बच्चे को सीने से चिपकाकर भागती रही बंदरिया, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Bandar Emotional Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है. इसमें एक बंदरिया अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती नजर आ रही है. वह बार-बार मानो उसे जगाने की कोशिश करती है. आसपास लोग उसे फल देते हैं, पर उसका ध्यान सिर्फ अपने बच्चे पर रहता है. यह दृश्य मां की ममता का गहरा उदाहरण है, जो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं देखती. वीडियो देखकर कई यूजर्स की आंखें नम हो गईं और उन्होंने इसे दिल को छू लेने वाला करार दिया. मां के इस दर्द ने साबित कर दिया कि ममता की भावना सबसे शुद्ध और गहरी होती है.

This is how Langur Monkeys show empathetic behavior as they mourn what they think is a dead baby Langur, which is actually a robotic spy monkey. They hug and console each other. pic.twitter.com/G03E9wD6f8 Add Zee News as a Preferred Source — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) April 17, 2023

दिल को छू लेने वाला दृश्य

वीडियो में दिखता है कि बंदरिया एक हाथ में केला पकड़े हुए है, जबकि दूसरे हाथ में अपने बच्चे को थामे हुए है. वह बेहद सतर्कता से इधर-उधर घूम रही है, मानो डरती हो कि कोई उसके बच्चे को छीन न ले. आसपास खड़े लोग उसे फल देते हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने बच्चे पर है. जहां भी जाती है वो अपने बच्चे को साथ लेकर जाती है. उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए.

यूजर्स हुए भावुक

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, “मां का दिल सबसे बड़ा होता है.”

दूसरे ने लिखा, “आंखों में आंसू आ गए, यह दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता.” एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “बोल न पाने का दर्द भी दर्द होता है. जानवर भी उतना ही महसूस करते हैं जितना इंसान.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “आंखों में आंसू आ गए…दर्द कितना है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.” एक अन्य ने लिखा, “बोल न पाने का दर्द भी दर्द होता है. इसे देखकर ही महसूस किया जा सकता है.” यह दृश्य इस बात को साबित करता है कि मां का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है. वह अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वह जिंदा हो या नहीं. यह वीडियो इस ममता का जीता-जागता प्रमाण है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि भावनाएं केवल इंसानों तक सीमित नहीं.