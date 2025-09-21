बारिश में भीगती साड़ी, नंगे पांव और कंधे पर बेटी! दिल को छू लेगा मां की ममता का ये वायरल वीडियो

Viral Video: मां को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं मिला, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है. एक मां का प्यार है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. मां की ममता के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं. मां के कदमों में जन्नत बताई गई है. कहते हैं, "मां की दुआ समय तो क्या, नसीब बदल देती है." मां जैसा प्यार इस संसार में कहीं नहीं मिलता. इन सब बातों को साबित करती हुई एक मां वीडियो इन दिनों वायरल हो रही है. एक मां जो बारिश में नंगे पांव अपनी बच्ची को स्कूल से कंधे पर बैठाकर ला रही है. वीडियो देखकर लगता है कि कंधे पर बैठी बच्ची महिला की बेटी है.

बच्ची को बारिश से कैसे बचाया?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और एक मां अपनी बच्ची को कंधे पर बैठाकर ला रही है. इस महिला के पांव में चप्पल भी नहीं है. महिला के पास छाता है, लेकिन वो भी बच्ची के लिए. महिला अपनी बच्ची को बारिश से बचाने के लिए एक हाथ से छाता भी पकड़ती है. छाते से बच्ची का स्कूल बैग बारिश के पानी से बच जाता है. महिला एक हाथ से छाता और दूसरे हाथ से बच्ची का हाथ पकड़कर उसे कंधे पर बैठाकर नंगे पांव बारिश में सड़क पर चली जा रही है. इस मां की मेहनत, ममता और प्यार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @alone.boy_ashish81 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो में 1.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने अपनी मां को याद किया और प्यारे-प्यारे कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "मां तेरे बाद इस जग में कोई दयालु और कोई भरोसा वाला नहीं है. मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा. मैं तुमको दुख नहीं दूंगा."

यह भी पढ़ें: बेबी को सुलाने के बजाय मां ने लगाया ऐसा आइडिया, काम भी होता रहे और बच्चा भी खेलता रहे

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.