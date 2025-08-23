WATCH: Nora Fatehi ने किया Madhuri Dixit के गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस, फैंस बोले- वाह-वाह क्या बात है...Video
WATCH: Nora Fatehi ने किया Madhuri Dixit के गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस, फैंस बोले- वाह-वाह क्या बात है...Video

Madhuri Dixit Video: नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित का पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. नोरा ने ‘चोली के पीछे’ गाने पर धमाकेदार डांस किया, जिसके बाद माधुरी ने भी डांस किया. फैन्स वीडियो देखकर हैरान हैं और दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:13 PM IST
WATCH: Nora Fatehi ने किया Madhuri Dixit के गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस, फैंस बोले- वाह-वाह क्या बात है...Video

Nora Fatehi Dance Video: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित की खूबसूरती, अदाकारी और डांस के सभी दीवाने हैं. भले ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली हो लेकिन आज भी उनका जलवा कायम है. नए कलाकार और सितारे आज भी माधुरी के साथ काम करने का सपना देखते हैं.

ऐसी ही एक्ट्रेस हैं नोरा फतेही जो माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन हैं. नोरा के लिए यह किसी सपने से कम नहीं कि वह अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ बैठकर कंटेस्टेंट्स को जज करती हुई नजर आएंगी. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. 

वीडियो में धमाकेदार डांस

वीडियो में नोरा फतेही माधुरी के मशहूर गाने 'चोली के पीछे' पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं. नोरा की टाइट फिटिंग ड्रेस और डांस देखकर माधुरी भी हैरान रह गईं. लोग भी बस उनका डांस देखते ही रह गए. इसके बाद माधुरी दीक्षित ने भी इसी गाने पर थिरककर अपने डांस का जादू दिखाया. वीडियो में दोनों की झलक ने फैन्स को पुरानी यादें ताजा कर दी हैं.

 

वीडियो हुआ बंपर वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर jairajmukherjee_themoviemaniac नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 1 लाख 16 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "वाह! क्या डांस है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "नोरा और माधुरी की जोड़ी तो कमाल है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बस देखते ही रह गए, दोनों का डांस जादू है." एक अन्य यूजर ने लिखा,  "वाह! नोरा की एनर्जी और माधुरी का स्टाइल, कोई मुकाबला नहीं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इतनी खूबसूरती और तालमेल, वीडियो बार-बार देखना पड़ेगा." हालांकि यह वीडियो भले पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

madhuri dixit video

