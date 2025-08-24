Watch: साड़ी पहने महिला ने 'धूम' गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, परफॉर्मेंस देख हैरान हो गए लोग
Watch: साड़ी पहने महिला ने 'धूम' गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, परफॉर्मेंस देख हैरान हो गए लोग

Pallabi Khatua Viral Dance: ओडिशा की पल्लबी खातुआ का साड़ी पहनकर धूम अगेन गाने पर किया गया एनर्जेटिक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो को लाखों व्यूज और तारीफें मिल रही हैं, लोग उनके मूव्स को ऋतिक रोशन जैसा परफेक्ट बता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:51 PM IST
Watch: साड़ी पहने महिला ने 'धूम' गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, परफॉर्मेंस देख हैरान हो गए लोग

Viral Video: अक्सर यह धारणा होती है कि साड़ी पहनने वाली महिलाएं केवल पारंपरिक नृत्य ही कर सकती हैं, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर ने इस सोच को पूरी तरह बदल डाला है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला ने साड़ी पहनकर 'धूम' गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि लोग हैरान रह गए. इंस्टाग्राम यूजर पल्लबी खातुआ, जो "मिसेज गीताांजलि" नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बॉलीवुड फिल्म धूम 2 के मशहूर गाने 'धूम अगेन' पर शानदार परफॉर्मेंस दी. उनकी एनर्जी और डांस मूव्स देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.  

ओडिशा की महिला ने 'धूम' गाने पर किया ऐसा डांस

पल्लबी खातुआ ओड़िशा की रहने वाली हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है. उन्होंने हाल ही में फिल्म फिजा के गाने 'मेहबूब मेरे' पर भी डांस किया था, जिसे दो मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. अब उनके धूम अगेन डांस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. इसमें उन्होंने अभिनेता ऋतिक रोशन के मुश्किल डांस मूव्स को बेहद खूबसूरती से कॉपी किया. खास बात यह रही कि उन्होंने यह परफॉर्मेंस साड़ी पहनकर दी जो लोगों को और भी ज्यादा पसंद आई. 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को अब तक 5 लाख 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों बार से ज्यादा बार लाइक किया गया है.वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “मैम, आपने तो कमाल कर दिया.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “आंटी सुबह नाश्ते में 1000 ऋतिक रोशन खाती हैं.” वहीं, किसी ने इसे सुपर फैंटास्टिक और माइंड-ब्लोइंग बताया. यह पहली बार नहीं है जब ‘धूम अगेन’ गाने पर किसी का डांस वायरल हुआ हो. कुछ समय पहले एक अमेरिकी दूल्हे ने भी अपनी भारतीय दुल्हन को सरप्राइज देने के लिए इसी गाने पर डांस किया था. वह वीडियो इतना वायरल हुआ कि खुद ऋतिक रोशन ने उसकी तारीफ की थी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;