Watch: साड़ी पहने महिला ने 'धूम' गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, परफॉर्मेंस देख हैरान हो गए लोग

Viral Video: अक्सर यह धारणा होती है कि साड़ी पहनने वाली महिलाएं केवल पारंपरिक नृत्य ही कर सकती हैं, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर ने इस सोच को पूरी तरह बदल डाला है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला ने साड़ी पहनकर 'धूम' गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि लोग हैरान रह गए. इंस्टाग्राम यूजर पल्लबी खातुआ, जो "मिसेज गीताांजलि" नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बॉलीवुड फिल्म धूम 2 के मशहूर गाने 'धूम अगेन' पर शानदार परफॉर्मेंस दी. उनकी एनर्जी और डांस मूव्स देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ओडिशा की महिला ने 'धूम' गाने पर किया ऐसा डांस

पल्लबी खातुआ ओड़िशा की रहने वाली हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है. उन्होंने हाल ही में फिल्म फिजा के गाने 'मेहबूब मेरे' पर भी डांस किया था, जिसे दो मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. अब उनके धूम अगेन डांस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. इसमें उन्होंने अभिनेता ऋतिक रोशन के मुश्किल डांस मूव्स को बेहद खूबसूरती से कॉपी किया. खास बात यह रही कि उन्होंने यह परफॉर्मेंस साड़ी पहनकर दी जो लोगों को और भी ज्यादा पसंद आई.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को अब तक 5 लाख 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों बार से ज्यादा बार लाइक किया गया है.वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “मैम, आपने तो कमाल कर दिया.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “आंटी सुबह नाश्ते में 1000 ऋतिक रोशन खाती हैं.” वहीं, किसी ने इसे सुपर फैंटास्टिक और माइंड-ब्लोइंग बताया. यह पहली बार नहीं है जब ‘धूम अगेन’ गाने पर किसी का डांस वायरल हुआ हो. कुछ समय पहले एक अमेरिकी दूल्हे ने भी अपनी भारतीय दुल्हन को सरप्राइज देने के लिए इसी गाने पर डांस किया था. वह वीडियो इतना वायरल हुआ कि खुद ऋतिक रोशन ने उसकी तारीफ की थी.