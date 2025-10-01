Advertisement
trendingNow12943958
Hindi Newsजरा हटके

WATCH: रेगिस्तान की धधकती रेत में तड़प रहा था जहरीला किंग कोबरा, बंदर ने ऐसे बचाई जान कि..., Video देख दुनिया हुई दीवानी!

Bandar Aur Saanp Ka Video: रेगिस्तान में फंसे जहरीले किंग कोबरा को एक बहादुर बंदर ने बचाया. बंदर जंजीरों में बंधा होने के बावजूद कोबरा को सुरक्षित निकाला. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: रेगिस्तान की धधकती रेत में तड़प रहा था जहरीला किंग कोबरा, बंदर ने ऐसे बचाई जान कि..., Video देख दुनिया हुई दीवानी!

Bandar Aur Saanp Ka Video Viral: रेगिस्तान की तपती रेत में एक जहरीला किंग कोबरा तड़प रहा था. चारों तरफ तेज़ धूप और गर्म रेत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था. यह एक कटे हुए छोटे पेड़ की नुकीली लकड़ी के बीच फंस गया था और खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था. कोबरा बार-बार अपनी पूँछ हिलाता और फन फैलाकर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई पास नहीं आया.

इसी बीच वहां एक बंदर आया, जो अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाना जाता है. उसने देखा कि कोबरा बहुत मुश्किल में है और उसकी जान खतरे में है. बंदर ने बिना देर किए कोबरा की मदद करने का फैसला किया. उसने बहुत ध्यान से कोबरा को पकड़ने की कोशिश की ताकि वह ज़हरीले डंक से उसे नुकसान न पहुंचा सके. कोबरा बार-बार डराने की कोशिश करता रहा, अपनी पूंछ हिलाता और फन फैलाता रहा, लेकिन बंदर ने हिम्मत नहीं हारी.

बंदर ने किंग कोबरा की जान बचाकर जीता सभी का दिल

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर ने कोबरा को नुकीली लकड़ी से सावधानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई. बंदर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता था. मानो वह कह रहा हो, “मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा.” और सबसे हैरानी की बात यह है कि बंदर खुद जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कोबरा की जान बचाई. कोबरा धीरे-धीरे कमजोर होता गया और अंत में बंदर की पकड़ में आ गया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले सभी लोग दंग रह गए. यह दृश्य इंसानियत, बहादुरी और दोस्ती की मिसाल बन गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए. 

 

वीडियो देख भावुक हो गए लोग

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स  पर @ArunKosli नाम के अकाउंट पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा". जिसे अब तक 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों बार लाइक किया गया हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "जय श्री राम." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर भगवान का अंश मानते तो इनके गले में चेन क्यों है ?" वहीं एक यूजर जवाब देते हुए लिखा, "पालतु जानवर है भाई." एक अन्य यूजर ने लिखा, " यह ai वीडियो है." हालांकि कुछ भी सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Bandar Aur Saanp Ka Video

Trending news

'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
;