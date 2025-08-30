Watch: इस रेस्टोरेंट में फूड से पहले खाने पड़ते हैं जोरदार थप्पड़, गाल लाल कराने से दूर-दूर से आते हैं लोग, देखें वीडियो
Watch: इस रेस्टोरेंट में फूड से पहले खाने पड़ते हैं जोरदार थप्पड़, गाल लाल कराने से दूर-दूर से आते हैं लोग, देखें वीडियो

Viral Video: जापान के नागोया स्थित Shachihokoya-ya रेस्टोरेंट में ग्राहकों का स्वागत थप्पड़ मारकर किया जाता है. लोग इसके लिए 300-500 येन तक भुगतान करते हैं. 2012 में शुरू हुए इस रेस्टोरेंट को बचाने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया गया, जिससे यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:12 PM IST
Watch: इस रेस्टोरेंट में फूड से पहले खाने पड़ते हैं जोरदार थप्पड़, गाल लाल कराने से दूर-दूर से आते हैं लोग, देखें वीडियो

Viral Video: आपने कई रेस्टोरेंट में शानदार स्वागत देखा होगा, लेकिन जापान के नागोया में स्थित Shachihokoya-ya रेस्टोरेंट का तरीका बिल्कुल अलग है. यहां ग्राहकों का स्वागत थप्पड़ मारकर किया जाता है. जी हां, वेटरेस ग्राहकों को थप्पड़ मारती हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इस अनोखे अंदाज ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया है.

थप्पड़ खाने के लिए देते हैं पैसे

यहां लोग खुद थप्पड़ खाने के लिए पैसे देते हैं. एक थप्पड़ की कीमत 300 जापानी येन यानी लगभग 169 रुपये है. वेटरेस पारंपरिक कीमोनो पहनकर थप्पड़ मारती हैं. कई बार इतना जोर का थप्पड़ लगता है कि ग्राहक अपनी सीट से गिर भी जाता है. इसी वजह से इस रेस्टोरेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी.

जापान का यह रेस्टोरेंट अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Shachihokoya-ya को 2012 में खोला गया था. शुरुआत में इसका बिजनेस अच्छा नहीं चला और यह बंद होने के कगार पर पहुंच गया. तभी मालिकों ने ग्राहकों को एक अलग तरह का अनुभव देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया – ग्राहकों को थप्पड़ मारकर स्वागत करना. इसके बाद रेस्टोरेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी.

ये भी पढ़ें: दुनिया का सबसे रहस्यमयी कब्रिस्तान, जहां इंसानों को नहीं बल्कि दफनाई जाती हैं मशीनें, दूर-दूर तक नहीं दिखते लोग

पैसे देकर खाते हैं थप्पड़

यहां लोग खुद थप्पड़ खाने के लिए पैसे देते हैं. डिमांड इतनी बढ़ गई कि रेस्टोरेंट को ज्यादा महिला स्टाफ रखना पड़ा, क्योंकि सिर्फ महिलाएं ही ग्राहकों को थप्पड़ मार सकती हैं. ग्राहक अपनी पसंद की वेटरेस से थप्पड़ खा सकते हैं. इसके लिए उन्हें 300 येन की जगह 500 जापानी येन (लगभग 283 रुपये) खर्च करने पड़ते हैं. वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @bangkoklad नाम के अकाउंट क से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

;