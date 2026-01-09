Advertisement
Watch: कंपकंपाती ठंड में भी नहीं रुकी दुल्हन, शादी का जोड़ा पहनकर बर्फ पर दिखाई शानदार स्केटिंग

Trending Video: एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन लाल लहंगे में बर्फीली सतह पर स्केटिंग करती नजर आ रही है. कड़ाके की ठंड में भी उसने शानदार बैलेंस और ग्रेसफुल मूव्स दिखाए. लोग उसकी हिम्मत और परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. कुछ ने इसे 'राजकुमारी जैसी परफॉर्मेंस' कहा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:44 AM IST
Viral Video: इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लाल रंग का भारी लहंगा पहनकर आराम से आइस स्केटिंग करती दिख रही है. आमतौर पर ठंड में आइस स्केटिंग के लिए लोग मोटे कपड़े पहनते हैं और पूरी सेफ्टी लेते हैं, फिर भी फिसल जाते हैं. लेकिन इस महिला ने लहंगे में स्केटिंग कर सबको चौंका दिया. 

कंपकंपाती सर्दी में भी नहीं रुकी दुल्हन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी लहंगा होने के बावजूद महिला के मूव्स में जबरदस्त परफेक्शन और बैलेंस है. वह बेहद ग्रेसफुल अंदाज में स्केटिंग कर रही हैं, जिससे लोग हैरान हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, "ये सिर्फ स्केटिंग नहीं, बल्कि एक आर्ट है." दूसरे ने कहा, "ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेयरीटेल राजकुमारी अपने महल के आंगन में स्केटिंग कर रही हो."

A post shared by BombayMami (@bombaymami)

आज के डिजिटल दौर में अनोखे और स्टाइलिश वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत ट्रेंड करने लगते हैं. लोग हमेशा कुछ नया और अलग देखने में दिलचस्पी लेते हैं, शायद यही वजह है कि यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक प्रोफेशनल स्केटर का है, जिसने पारंपरिक भारतीय पोशाक में स्केटिंग कर एक नया ट्रेंड सेट किया है.

वीडियो हुआ बंपर वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर BombayMami नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 1 लाख 70 हजार से ज्यादा लोग लाइक किए है. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह कमेंट कर रहे हैं.  

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

