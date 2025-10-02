Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

गजब हो गया! पेड़ पर फल की तरह लटकी कार, यूजर्स बोले- AI है

Viral Video: आज तक आपने कार को सड़कों पर दौड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कार को 'पेड़ पर लटका' देखा है. इस वीडियो में देखें कि कैसे एक कार पेड़ पर लटकी हुई है, यूजर्स पूछ रहे हैं कि ये कारनामा कैसे हुआ.

 

Oct 02, 2025, 06:44 PM IST
गजब हो गया! पेड़ पर फल की तरह लटकी कार, यूजर्स बोले- AI है

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ अजीब और अनोखे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिन्हें देखकर लगता है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? आजतक आपने कार को सड़कों पर चलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी कार को 'पेड़ पर लटका' देखा है. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

कैसे पहुंची पेड़ पर कार?
इंटरनेट पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है. कुछ वीडियो ऐसी घटना के होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ होगा? ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. यह वीडियो सड़क किनारे लगे एक पेड़ का है, लेकिन खास बात ये है कि पेड़ के ऊपर एक कार फंसी हुई है या यूं कहें कि पेड़ पर कार लटकी हुई है. ऐसे में वीडियो देखकर यूजर्स का माथा घूम गया कि ये कैसे हुआ. वीडियो देखकर सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कार यहां पहुंची कैसे. वीडियो में दिखता है कि कई लोग बड़ी हैरानी से इस पेड़ को देख रहे हैं. कार पेड़ के ऊपर कैसे पहुंची? ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है. अब ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. यह वीडियो एडिटिड या AI जनरेटिड हो सकता है जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.
य​ह भी पढ़ें: आधे सेकंड दूर थी मौत, भरभराकर ऑटो पर गिरा बिलबोर्ड, शख्स ने यूं बचाई जान; दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ajmalhussen5 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 3.7 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
य​ह भी पढ़ें: Dussehra 2025: रावण के दरबार में हुआ ऐसा डांस, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स; आप भी देखें

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई गलती से एरोप्लेन मोड पर चला गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "ऊपर पहुंची कैसे गाडी ये तो बताओ." एक यूजर ने इस वीडियो को AI बताते हुए लिखा, "भाई सच बताना AI जनरेटिड तो नहीं है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Shocking videoviraltrending

