WATCH: बछड़े को मारकर खाने वाला था बाघ, गाय ने आकर एक झटके में गेम बदल दिया पूरा गेम, देखें दिल दहलाने वाला वीडियो

Cow And Tiger Video: जंगली जानवरों की दुनिया बेहद रहस्यमयी और रोमांचक होती है, जहां हर जानवर अपनी ताकत और चालाकी के दम पर जिंदा रहता है. कई बार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग हैं. वीडियो में एक गाय ने अपने बछड़े को बाघ के हमले से बचा लिया और इस बहादुरी को देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.

घटना का पूरा दृश्य

वीडियो में देखा जा सकता है कि चार-पांच गायों का एक झुंड खुले मैदान में चर रहा था. इसी झुंड में एक बछड़ा भी था. अचानक एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया. उम्र में बड़ी गायें तो बाघ से बच निकलीं, लेकिन बाघ ने बछड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया. बाघ और बछड़े के बीच पीछा का दृश्य काफी डरावना और रोमांचक था. बाघ ने कई चक्कर लगाकर बछड़े पर झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया. कई लोगों ने सोचा कि बछड़े की किस्मत यहां खत्म हो गई.

India now has 75% of world’s wild tigers, numbering around 3200.

It will reach it’s carrying capacity soon, until we are obsessed with numbers & make them pests in human dominated habitats. pic.twitter.com/otdEBjA3AP — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3)

लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक बड़ी गाय गुस्से में बाघ की ओर बढ़ी. गाय ने बाघ को चुनौती दी और बाघ ने खतरा भांपते हुए बछड़े को छोड़ दिया और वहां से भाग गया. इसके बाद गाय ने अपने बछड़े को सुरक्षित जगह तक ले जाकर उसे सुरक्षा दी. इस पूरी घटना ने दिखा दिया कि जंगली दुनिया में भी माता-पिता अपनी संतानों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल

यह वीडियो भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया. वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इस घटना पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग बछड़े की किस्मत की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने गाय की हिम्मत और बहादुरी को सराहा. कई ने लिखा कि यह गाय अपने बछड़े की मां थी और अपनी संतान को बचाने के लिए उसने जोखिम उठाया. कुछ ने इसे जंगली दुनिया की अनोखी कहानी बताया तो कुछ ने कहा कि यह वीडियो इंसानों के लिए प्रेरणा भी है. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि साहस और मातृत्व की शक्ति किसी भी खतरे के सामने अपनी पहचान बना सकती है.