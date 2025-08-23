WATCH: बेकाबू हाथी ने सड़क पर मचाया आतंक, पिकअप ट्रक को खिलौना समझकर पलटा, वीडियो में जान बचाकर भागते दिखे लोग

Hathi Ka Video: वैसे तो हाथी बहुत शांत स्वभाव के जानवर माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये भी बेकाबू होकर उत्पात मचाने लगते हैं. इसका एक नया उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जंगली जानवरों के इलाके में इंसानों की दखलअंदाजी कितनी खतरनाक हो सकती है.

हाथी ने दिखाई ताकत और गुस्सा

वीडियो में एक सड़क दिखाई देती है जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरी है. इसी दौरान एक हाथी अचानक सड़क पर खड़े एक मिनी ट्रक को अपनी विशाल ताकत से धक्का मारकर पलट देता है. ट्रक सड़क पर गिर जाता है और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है. वीडियो में आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं. यह नजारा जितना डराने वाला है.

वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन लिखा, “जंगल से एक याद दिलाने वाला संदेश… हाथी ने मिनी ट्रक को उछालकर न केवल अपनी ताकत दिखाई, बल्कि तनाव भी जताया. वन्यजीव मनोरंजन नहीं हैं. उन्हें जगह और सम्मान चाहिए. दूर रहें और सुरक्षित रहें. जंगली जीवन को आज़ाद घूमने दें.”

वीडियो देखकर कमेंट कर रहे हैं लोग

वीडियो को अब तक लगभग हजा 4600 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोग लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “हम इंसान सीमाएं समझना ही नहीं चाहते.” वहीं दूसरे ने लिखा, “ये बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं.” किसी ने जगह का अंदाजा लगाते हुए लिखा, “ये नारंगी कैंटोनमेंट जैसा लग रहा है.” कुछ लोगों ने यात्रियों को सलाह दी कि ऐसे इलाकों से गुजरते समय सावधानी बरतें. एक यूजर ने लिखा, “ऐसी सड़क पर चलते हुए अगर कोई जंगली जानवर मिले तो धैर्य रखें, हॉर्न न बजाएं और न घबराएं। वे खुद ही रास्ता छोड़ देंगे.”