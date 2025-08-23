WATCH: बेकाबू हाथी ने सड़क पर मचाया आतंक, पिकअप ट्रक को खिलौना समझकर पलटा, वीडियो में जान बचाकर भागते दिखे लोग
Hathi Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बेकाबू हाथी सड़क पर मिनी ट्रक पलट देता है. लोग डरकर भागते हैं. सेवानिवृत्त IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने इसे साझा कर वन्यजीवों की ताकत और उनके इलाके का सम्मान करने की चेतावनी दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:33 PM IST
Hathi Ka Video: वैसे तो हाथी बहुत शांत स्वभाव के जानवर माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये भी बेकाबू होकर उत्पात मचाने लगते हैं. इसका एक नया उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जंगली जानवरों के इलाके में इंसानों की दखलअंदाजी कितनी खतरनाक हो सकती है.

जिस महिला ने कभी बचाई थी जान, उन्हीं के सामने सालों बाद शेरों ने किया दिया रिएक्शन कि देख भावुक हो गए लोग 

हाथी ने दिखाई ताकत और गुस्सा

वीडियो में एक सड़क दिखाई देती है जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरी है. इसी दौरान एक हाथी अचानक सड़क पर खड़े एक मिनी ट्रक को अपनी विशाल ताकत से धक्का मारकर पलट देता है. ट्रक सड़क पर गिर जाता है और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है. वीडियो में आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं. यह नजारा जितना डराने वाला है.

वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन लिखा, “जंगल से एक याद दिलाने वाला संदेश… हाथी ने मिनी ट्रक को उछालकर न केवल अपनी ताकत दिखाई, बल्कि तनाव भी जताया. वन्यजीव मनोरंजन नहीं हैं. उन्हें जगह और सम्मान चाहिए. दूर रहें और सुरक्षित रहें. जंगली जीवन को आज़ाद घूमने दें.”

 

वीडियो देखकर कमेंट कर रहे हैं लोग

वीडियो को अब तक लगभग हजा 4600 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोग लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “हम इंसान सीमाएं समझना ही नहीं चाहते.” वहीं दूसरे ने लिखा, “ये बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं.” किसी ने जगह का अंदाजा लगाते हुए लिखा, “ये नारंगी कैंटोनमेंट जैसा लग रहा है.” कुछ लोगों ने यात्रियों को सलाह दी कि ऐसे इलाकों से गुजरते समय सावधानी बरतें. एक यूजर ने लिखा, “ऐसी सड़क पर चलते हुए अगर कोई जंगली जानवर मिले तो धैर्य रखें, हॉर्न न बजाएं और न घबराएं। वे खुद ही रास्ता छोड़ देंगे.”

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

hathi ka video

