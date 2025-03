देखें Video: चोर का अजगर वाला जुगाड़! कस्टमर को सांप दिखाकर भटकाया ध्यान, फिर यूं कर डाली चोरी

Bizarre Heist Caught on CCTV: अमेरिका के टेनेसी में एक पेट्रोल स्टेशन पर अनोखी चोरी हुई. चोरों ने अजगरों का इस्तेमाल करके कैशियर का ध्यान भटकाया और सामान चुरा लिया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चार लोग, जिनमें एक महिला भी थी, दुकान में घुसे. चोरी का तरीका बेहद अजीब था. सीसीटीवी में दिखा कि एक महिला ने कैशियर से बात शुरू की. इसी बीच एक आदमी ने काउंटर पर एक बॉल पायथन (अजगर) रख दिया.

कैशियर ने हैरानी में अपना मोबाइल निकाला, शायद वीडियो बनाने के लिए. तभी महिला ने उसका फोन छीनने की कोशिश की. फिर एक दूसरा आदमी आया और उसने दूसरा अजगर काउंटर पर लटका दिया. इसके बाद वीडियो खत्म हो गया.

कैशियर का ध्यान भटकाने के लिए अजगर

पुलिस का मानना है कि अजगरों का इस्तेमाल कैशियर का ध्यान भटकाने के लिए किया गया ताकि चोरी आसानी से हो सके. मेडिसन काउंटी शेरिफ ऑफिस के मुताबिक, अजगर वाले लोगों ने करीब 400 डॉलर (लगभग 33,000 रुपये) की सीबीडी ऑयल चुराई. हालांकि, चोरों की पहचान और बाकी चुराया हुआ सामान अभी पता नहीं चल सका.

कर्मचारी ने क्या बताया?

दुकान के कर्मचारी मयूर रावल ने कहा कि वो और उनका भाई उस वक्त काम कर रहे थे. उन्हें सांपों से डर लग रहा था. रावल ने WREG-TV न्यूज को बताया, "वो सांपों को लहरा रहे थे और काउंटर पर रख रहे थे. पहले एक आदमी एक सांप लाया, फिर दूसरा सांप ले आया. एक सांप सफेद था और दूसरा भूरा या मिक्स रंग का."

