इकलौता रेस्टोरेंट जहां खाने नहीं पानी का है टेस्टी-टेस्टी MENU! पीते ही कस्टमर कहते हैं- ये तो अमृत है भाई...

La Popote Restaurant: यूनाइटेड किंगडम का 'ला पोपोते' नाम का फ्रेंच-स्टाइल रेस्टोरेंट इन दिनों चर्चा में है. वजह है इसका नया और हटके वॉटर मेन्यू, जिसे खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो शराब नहीं पीते. इस मेन्यू को पानी के सोमेलियर डोरन बाइंडर ने डिजाइन किया है. इसमें पूरे यूरोप से लाए गए कई तरह के बोतलबंद पानी शामिल हैं, जिनकी कीमत 6.80 डॉलर से 26 डॉलर तक है.

आखिर इस Water Menu में क्या खास है?

रेस्टोरेंट के मेहमानों को तीन तरह की स्टिल वॉटर (सादा पानी) और चार तरह की स्पार्कलिंग वॉटर (झागदार) बोतलें दी जाएंगी. इसके अलावा मुफ्त में टैप वॉटर (नल का पानी) भी चुन सकते हैं. हर पानी का स्वाद अलग होता है, क्योंकि उसमें मिनरल का लेवल अलग-अलग होता है.

पानी के स्वाद में फर्क क्यों आता है?

डोरन बाइंडर ने बताया कि पानी का स्वाद टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड (TDS) पर निर्भर करता है. यानी पानी में घुले खनिज पदार्थ ही इसका स्वाद तय करते हैं. उदाहरण के लिए इटली का लौरेताना स्पार्कलिंग वॉटर सिर्फ 14 TDS वाला है, जबकि फ्रांस का विची सेलास्टिन्स 3,300 TDS तक का होता है.

कैसे बनी पानी के मेन्यू की यह अजीबोगरीब सोच?

तीन साल पहले बाइंडर ने रेस्टोरेंट मालिक जोसेफ रॉल्विन्स और गाएले रैडिगन को यह आइडिया दिया था. पहले तो उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन बाद में जब उन्होंने बाइंडर के वॉटर बार में तरह-तरह के पानी चखे और उन्हें चीज, चॉकलेट, हैम और ऑलिव्स के साथ ट्राई किया तो उनका अनुभव बिल्कुल वाइन टेस्टिंग जैसा हो गया.

नॉन-ड्रिंकर्स के लिए नई सौगात

रेस्टोरेंट का कहना है कि यह मेन्यू खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शराब नहीं पीते लेकिन एक अलग और लग्जरी अनुभव चाहते हैं. पानी को भी वाइन की तरह परोसा जाएगा. कमरे के तापमान पर, बर्फ और नींबू के साथ.

क्या है इस ट्रेंड का मकसद?

बाइंडर खुद कभी शराब नहीं पीते. उन्होंने कहा कि जब वे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनके सामने हमेशा वाइन का मेन्यू रख दिया जाता है, लेकिन वह उनके लिए बेकार है. उन्होंने बताया कि वॉटर मेन्यू रेस्टोरेंट के लिए नया बिज़नेस मॉडल भी है और हेल्थ-कॉन्शस लोगों के लिए भी आकर्षक है.