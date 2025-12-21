Advertisement
trendingNow13049110
Hindi Newsजरा हटकेदुनिया का वो झरना, जो बन जाता है ज्वालामुखी का लावा! देखकर भी नहीं होगा आंखों पर यकीन

दुनिया का वो झरना, जो बन जाता है ज्वालामुखी का लावा! देखकर भी नहीं होगा आंखों पर यकीन

यह दुर्लभ दृश्य फरवरी के मध्य से अंत तक, यानी लगभग 10 से 27 फरवरी के बीच ही देखने को मिलता है. इस दौरान सूर्यास्त के समय डूबता हुआ सूरज एक विशेष कोण पर अपनी सुनहरी किरणें झरने पर डालता है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का वो झरना, जो बन जाता है ज्वालामुखी का लावा! देखकर भी नहीं होगा आंखों पर यकीन

अगर आपको कोई ये बताए कि झरने में आग बहती है तो आप इस बात पर यकीन करेंगे क्या? नहीं न लेकिन हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक झरने के बारे में जहां एक विशेष समय पर 'ज्वालामुखी का लावा' बहता हुआ दिखाई देता है. ये शानदार नजारा फरवरी के आखिर में सिर्फ़ दो सप्ताह के लिए होता है. इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग योसेमाइट नेशनल पार्क में इकट्ठा होते हैं. अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित हॉर्सटेल फॉल नाम का एक मौसमी झरना है. इस झरने को विश्व के सबसे अनूठे झरनों में से एक गिना जाता है. 

इसके पीछे की खास वजह है कि ये साल के कुछ दिनों में आग के दरिया की तरह से दिखाई देता है.  यह झरना करीब 1500 फीट ऊंचाई से गिरता है और योसेमाइट की खूबसूरत घाटियों में बर्फ के पिघलने से इसमें पानी की धारा बहती है. शाम के समय इस झरने की आग जैसी चमक की वजह से इसे फायरफॉल भी कहते हैं. एल कैपिटन से गिरने वाला हॉर्सटेल फॉल पिघलती हुई आग की तरह नारंगी रंग का चमकता है. यह कुदरती घटना सबसे पहले 1973 में देखी गई थी. इसके होने के लिए कुछ चीज़ों का बिल्कुल सही समय पर एक साथ होना ज़रूरी है. 

कब दिखाई देता है ये शानदार नजारा?
फरवरी के आखिर में सूरज आसमान में बिल्कुल सही जगह पर होता है. ऐसे में  सूर्यास्त से पांच से 15 मिनट पहले, सूरज की किरणें सीधे झरने से गुज़रती हैं. ऐसे में इस झरने का पानी बिलकुल ज्वालामुखी से निकलने वाले आग के लावा के समान दिखाई देता है. इस नजारे को देखने के लिए मौसम साफ होना चाहिए और सूर्यास्त के लिए आसमान साफ ​​होना चाहिए और एल कैपिटन के किनारे से पानी का बहाव तेज होना चाहिए. पूरी सर्दी में अच्छी बर्फबारी होनी चाहिए ताकि फरवरी के आखिर में जब सूरज की रोशनी थोड़ी तेज़ हो, तो वह बर्फ को पिघलाना शुरू कर दे. इन कंडीशंस पर ही आपको आग का वो झरना दिखाई देगा. प्रकृति के अनोखे चमत्कारों में शामिल हॉर्सटेल फॉल का जादुई नजारा हर साल लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आग की लपटों सा दिखाई देता है झरने का पानी 
सूरज की रोशनी जब ठीक सही कोण से हॉर्सटेल फॉल पर पड़ती है, तो झरने का पानी आग की लपटों जैसा चमकने लगता है. ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ से पिघला हुआ लावा बह रहा हो. यह अद्भुत दृश्य बेहद अल्प समय के लिए दिखाई देता है करीब तीन मिनट के लिए लेकिन इन कुछ पलों में ही प्रकृति अपनी सबसे शानदार कला दिखा देती है. इसी वजह से हर साल इस खास समय में दुनिया भर से पर्यटक और फोटोग्राफर इस दुर्लभ नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए यहां पहुंचते हैं. हॉर्सटेल फॉल का यह ‘फायरफॉल’ नजारा प्रकृति की रोशनी, समय और स्थान के अद्भुत तालमेल का शानदार उदाहरण माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! घूमने का बनाएं प्लान

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

YosemitesFirefall

Trending news

भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
Bangladesh Riots
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
Maharashtra
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर