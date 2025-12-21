दुनिया का वो झरना, जो बन जाता है ज्वालामुखी का लावा! देखकर भी नहीं होगा आंखों पर यकीन

अगर आपको कोई ये बताए कि झरने में आग बहती है तो आप इस बात पर यकीन करेंगे क्या? नहीं न लेकिन हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक झरने के बारे में जहां एक विशेष समय पर 'ज्वालामुखी का लावा' बहता हुआ दिखाई देता है. ये शानदार नजारा फरवरी के आखिर में सिर्फ़ दो सप्ताह के लिए होता है. इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग योसेमाइट नेशनल पार्क में इकट्ठा होते हैं. अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित हॉर्सटेल फॉल नाम का एक मौसमी झरना है. इस झरने को विश्व के सबसे अनूठे झरनों में से एक गिना जाता है.

इसके पीछे की खास वजह है कि ये साल के कुछ दिनों में आग के दरिया की तरह से दिखाई देता है. यह झरना करीब 1500 फीट ऊंचाई से गिरता है और योसेमाइट की खूबसूरत घाटियों में बर्फ के पिघलने से इसमें पानी की धारा बहती है. शाम के समय इस झरने की आग जैसी चमक की वजह से इसे फायरफॉल भी कहते हैं. एल कैपिटन से गिरने वाला हॉर्सटेल फॉल पिघलती हुई आग की तरह नारंगी रंग का चमकता है. यह कुदरती घटना सबसे पहले 1973 में देखी गई थी. इसके होने के लिए कुछ चीज़ों का बिल्कुल सही समय पर एक साथ होना ज़रूरी है.

कब दिखाई देता है ये शानदार नजारा?

फरवरी के आखिर में सूरज आसमान में बिल्कुल सही जगह पर होता है. ऐसे में सूर्यास्त से पांच से 15 मिनट पहले, सूरज की किरणें सीधे झरने से गुज़रती हैं. ऐसे में इस झरने का पानी बिलकुल ज्वालामुखी से निकलने वाले आग के लावा के समान दिखाई देता है. इस नजारे को देखने के लिए मौसम साफ होना चाहिए और सूर्यास्त के लिए आसमान साफ ​​होना चाहिए और एल कैपिटन के किनारे से पानी का बहाव तेज होना चाहिए. पूरी सर्दी में अच्छी बर्फबारी होनी चाहिए ताकि फरवरी के आखिर में जब सूरज की रोशनी थोड़ी तेज़ हो, तो वह बर्फ को पिघलाना शुरू कर दे. इन कंडीशंस पर ही आपको आग का वो झरना दिखाई देगा. प्रकृति के अनोखे चमत्कारों में शामिल हॉर्सटेल फॉल का जादुई नजारा हर साल लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आग की लपटों सा दिखाई देता है झरने का पानी

सूरज की रोशनी जब ठीक सही कोण से हॉर्सटेल फॉल पर पड़ती है, तो झरने का पानी आग की लपटों जैसा चमकने लगता है. ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ से पिघला हुआ लावा बह रहा हो. यह अद्भुत दृश्य बेहद अल्प समय के लिए दिखाई देता है करीब तीन मिनट के लिए लेकिन इन कुछ पलों में ही प्रकृति अपनी सबसे शानदार कला दिखा देती है. इसी वजह से हर साल इस खास समय में दुनिया भर से पर्यटक और फोटोग्राफर इस दुर्लभ नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए यहां पहुंचते हैं. हॉर्सटेल फॉल का यह ‘फायरफॉल’ नजारा प्रकृति की रोशनी, समय और स्थान के अद्भुत तालमेल का शानदार उदाहरण माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! घूमने का बनाएं प्लान