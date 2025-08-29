हरा घेरा, पीला मकान, उसमें रहते काले इंसान, सामने लिखा था जवाब, फिर भी लोग हुए फेल
हरा घेरा, पीला मकान, उसमें रहते काले इंसान, सामने लिखा था जवाब, फिर भी लोग हुए फेल

Smart Viral Puzzle: पजल का काम आसान सवालों से दिमाग पर जोर डालना होता है. सही दिमाग लगाने पर जवाब तुरंत मिल सकता है, लेकिन कई बार वह सामने होते हुए भी लोग पहचान नहीं पाते. यही वजह है कि यह वायरल पहेली लोगों को खूब उलझा रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:30 PM IST
Smart Viral Puzzle: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखी पहेली लोगों को खूब सोचने पर मजबूर कर रही है. इस पहले को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म Instagram पर @aakifah_diary नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसे हजारों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं. इस पहेली का सवाल है. “हरा घेरा, पीला मकान, उसमें रहते काले इंसान?”. इसके साथ में चार विकल्प दिए गए हैं:

(A) तरबूज

(B) नारियल

(C) सरसों

(D) आम

लोग क्यों हो गए कंफ्यूज?

पहेली दिखने में आसान है लेकिन जवाब ढूंढने में लोगों के पसीने छूट गए. कई लोगों ने सोचा कि यह आम होगा, क्योंकि उसके अंदर गुठली होती है. मगर गुठली काली नहीं होती. कुछ ने सरसों को सही मान लिया क्योंकि सरसों के बीज काले होते हैं, लेकिन उसका बाहरी हिस्सा न तो हरा होता है और न पीला मकान जैसा. वहीं नारियल के अंदर तो सफेद गूदा और पानी होता है, काले इंसान जैसी कोई चीज नहीं.

 

सही जवाब है तरबूज

जिन्होंने ध्यान से सोचा, उन्होंने पहेली का सही जवाब खोज लिया, तरबूज. क्योंकि तरबूज बाहर से हरा होता है, अंदर लाल या पीला गूदा होता है और उसके भीतर छोटे-छोटे काले बीज होते हैं. यही कारण है कि यह सवाल सुनकर लोग भले ही कंफ्यूज हो गए, लेकिन सही जवाब आखिरकार तरबूज ही निकला.

ये भी पढ़ें: ये हैं दुनिया के अजीबोगरीब नियम! कहीं कमर दिखाकर मिलती है जॉब, तो कहीं एक्स्ट्रा काम करना गुनाह 

सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार अंदाज में अपने जवाब शेयर कर रहे हैं. कोई कह रहा है, “पहेली आसान है, पर दिमाग को घुमा देती है.” वहीं कुछ ने पपीता का नाम लिया, जो विकल्प में था ही नहीं. कईयों ने लिखा, “हमने तो पहली बार पढ़ते ही सरसों सोचा, लेकिन जवाब पढ़कर हंसी आ गई.”

क्यों होती हैं ऐसी पहेलियां वायरल?

सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट तेजी से वायरल होते हैं क्योंकि लोग इसे पढ़कर खुद को आजमाना चाहते हैं. साधारण से सवाल में छुपी ट्रिक लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है. इसीलिए यह पहेली भी चर्चा का विषय बन गई और हजारों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Watermelon Viral Puzzle

