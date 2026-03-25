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Hindi Newsजरा हटकेलो जी, तरबूज भी होने लगे बीमार... एम्बुलेंस में पहुंचे मंडी, जानें क्या है पूरा मामला?

लो जी, तरबूज भी होने लगे बीमार... एम्बुलेंस में पहुंचे मंडी, जानें क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सब्जी मंडी में 2 एम्बुलेंस आई हैं. एम्बुलेंस देखकर दुकानदार सतर्क हो जाते हैं वहां मौजूद लोगों को लगता है कि कोई मरीज आया है. लोग हैरान हैं कि मंडी में एम्बुलेंस का क्या काम है. लेकिन जब एम्बुलेंस के गेट खुलते हैं तो सबकी हंसी छूट जाती है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:48 AM IST
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लो जी, तरबूज भी होने लगे बीमार... एम्बुलेंस में पहुंचे मंडी, जानें क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सब्जी मंडी में 2 एम्बुलेंस आई हैं. एम्बुलेंस देखकर दुकानदार सतर्क हो जाते हैं वहां मौजूद लोगों को लगता है कि कोई मरीज आया है. लोग हैरान हैं कि मंडी में एम्बुलेंस का क्या काम है. लेकिन जब एम्बुलेंस के गेट खुलते हैं तो सबकी हंसी छूट जाती है. एम्बुलेंस में मरीज नहीं है, बल्कि तरबूज रखे हैं. यानी एम्बुलेंस मरीज नहीं तरबूज ला रही है. अब ये मजेदार वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है.

वीडियो में एक शख्स कहता है कि मंडी में 2 एम्बुलेंस आई हैं और हमे लगा कोई मरीज है, लेकिन ये तो तरबूज लाई है. इसी के साथ तरबूल खरीदने वाला भी वीडियो में नजर आता है. वीडियो वायरल होने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोग ये देखकर हैरान हैं कि जिस एम्बुलेंस का काम अस्पताल तक मरीज को समय पहुंचाना है वो एम्बुलेंस तरबूज ढोने का काम कर रही है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं फिर मजेदार प्र​तिक्रिया जानेंगे.

वायरल हो गया वीडियो
वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @BhanuNand नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 55 ​हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. चलिए पहले वीडियो देखते हैं.

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क्या बोले यूजर्स?
वीडियो पोस्ट करते हुए तंज करने के अंदाज में लिखा गया, 'तरबूजों की हालत बिगड़ी आनन फानन में एंबुलेंस से मंडी पहुंचाया गया. अब और कितने अच्छे दिन चाहिए.' एक यूजर ने लिखा, "ये तो गजब हो गया तरबूज भी बीमार होने लगे, इन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी क्या?" दूसरे यूजर ने लिखा, "लगता है गुलूकोज लगवाने गए थे"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

 

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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