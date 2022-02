हाथी का रास्ता हुआ BLOCK तो रेल मंत्रालय ने किया ऐसा काम, देखकर दिल हो जाए खुश

हाथियों के झुंड का रेलवे ट्रैक के किनारे मौजूद बाड़ को पार करने की कोशिश का एक निराश कर देने वाला वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया. यह घटना तमिलनाडु के नीलगिरी में हुई और क्लिप को आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS Supriya Sahu) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. हालांकि, रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने जानवरों को पार करने के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई की.

अब वायरल हो रहे वीडियो में, हाथियों के झुंड को रेलवे पटरियों की दीवारों को पार करने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है. वे उस जंगल में प्रवेश करना चाहते थे जो दूसरी तरफ था लेकिन बाड़ के कारण ऐसा नहीं कर पाए.

देखें वीडियो -

Distressing to see that this herd of elephants had to negotiate their way through danger filled railway track. Need to have a mandatory SOP for all infra agencies towads sensitive wildlife friendly design & execution #savewildlife @RailMinIndia #elephants #Nilgiris pic.twitter.com/tSiKk3aTXS

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) February 2, 2022