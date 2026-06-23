Brazil Alien Attack Alert: सोचिए आप आधी रात को गहरी नींद में जाने की तैयारी कर रहे हों और अचानक आपके फोन पर सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट आए, जिसमें लिखा हो कि 'एलियन ने हमला कर दिया है'. ऐसा ही कुछ अजीब और डरावना वाकया ब्राजील के सात अलग-अलग शहरों के हजारों निवासियों के साथ हुआ. 19 और 20 जून की आधी रात को करीब 1:30 बजे लोगों के फोन पर आए इस मैसेज ने हर तरफ खलबली मचा दी. हालांकि, सच कुछ और ही था.
ब्राजील के कई शहरों में लोग तब हैरान रह गए जब उनके मोबाइल फोन पर तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट बजने लगे. इन मैसेजेस में लोगों को तुरंत खुद को सुरक्षित करने की चेतावनी दी जा रही थी. 'डेक्सर्टो' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों को जो मैसेज मिला उसमें साफ लिखा था, "खुद को बचाओ: एलियन का हमला, लोगो, हम आ चुके हैं." इस मैसेज को देखकर एक पल के लिए लोग बुरी तरह डर गए.
सरकार ने नहीं, हैकर्स ने किया यह काम
जब इस अलर्ट के बाद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बनने लगा, तो तुरंत ही इस सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया गया. बाद में जांच में पता चला कि यह मैसेज ब्राजील सरकार ने नहीं भेजा था. असल में, हैकर्स के एक ग्रुप ने ब्राजील के नेशनल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम में सेंध लगा दी थी. इन हैकर्स ने सिस्टम को हैक करके देश भर के लोगों को डराने के लिए ये फर्जी मैसेजेस रीलीज कर दिए थे.
Alta probabilidade de ter sido algum extremista violento niilista da COM/764 que invadiu os sistemas de defesa civil dos Estados e está disparando mensagem com apologia à misantropia.
Eles invadem sistemas governamentais com frequência
— Michele Prado (@MichelePradoBa) June 20, 2026
स्पेलिंग की गलतियों ने खोल दी पोल
रियो डी जनेरियो में जिन लोगों को यह अलर्ट मिला, वहां मैसेज में कुछ स्पेलिंग की गलतियां भी थीं. इस वजह से कुछ लोगों को तुरंत शक हो गया कि यह अलर्ट असली नहीं है. मैसेज में 'मिसैंथ्रोप' (इंसानियत से नफरत करने वाला) शब्द का इस्तेमाल किया गया था. बेलो होरिज़ोंटे शहर में आए अलर्ट में तो पहले चक्रवात की चेतावनी दी गई और फिर नीचे लिख दिया गया, "एलियन अटैक, इंसानों हम आ चुके हैं." यह मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
असली मुसीबत में कैसे होगा भरोसा?
इस घटना के बाद ब्राजील के नागरिकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपना गुस्सा और चिंता जाहिर की. एक यूजर ने लिखा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो सिस्टम हमें खतरों से बचाने के लिए बना है, वह इतना असुरक्षित है. अगर कल को सच में कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो जनता इस सरकारी अलर्ट पर भरोसा कैसे करेगी? वहीं कुछ लोगों ने बताया कि इस सायरन की आवाज इतनी डरावनी थी कि उनकी नींद उड़ गई.
फेडरल पुलिस करेगी मामले की जांच
ब्राजील के नेशनल सिविल प्रोटेक्शन ने इस बात की पुष्टि की है कि यह मैसेज किसी बाहरी और अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजे गए थे. सरकार ने साफ किया है कि देश पर ऐसा कोई खतरा नहीं है. अब इस पूरे गंभीर मामले को ब्राजील की फेडरल पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस इस साइबर अटैक के पीछे शामिल हैकर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है, हालांकि अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है.