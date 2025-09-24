शादी के कार्ड में लिखी ऐसी बात कि रिश्तेदार टेंशन में आ गए! समझ नहीं आ रहा, जाएं या न जाएं?

Viral Indian Wedding Card: एक शादी का कार्ड छोटे से टाइपो की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ‘भूल ना जाना आने को’ की जगह छपा ‘भूल जाना आने को’, जिससे बुलावे का अर्थ ही बदल गया. रिश्तेदारों और यूजर्स ने मजाकिया कमेंट्स कर इसे खूब वायरल बना दिया.
Indian Wedding Card Viral: शादी का कार्ड किसी भी समारोह की शान होता है. अक्सर लोग इसे खास बनाने के लिए सुंदर डिजाइन और प्यारी लाइनों का सहारा लेते हैं. कई बार तो कार्ड पर लिखी मजेदार बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाती हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. एक छोटे से टाइपो ने पूरे कार्ड का मतलब ही बदल दिया. यही वजह है कि यह कार्ड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कार्ड की तस्वीर सामने आने के बाद लोग ठहाके लगा रहे हैं और रिश्तेदार मजाक में कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, जाएं या फिर न जाएं.
कार्ड छपते वक्त हुई बड़ी गलती
दरअसल, कार्ड में छपनी थी, “भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को. हे मानस के राजहंस, तुम भूल ना जाना आने को.” लेकिन प्रिंटिंग के दौरान इसमें से ‘ना’ शब्द छूट गया. लिहाजा कार्ड पर छप गया, “तुम भूल जाना आने को.” बस फिर क्या था, अर्थ का अनर्थ हो गया. जहां एक ओर कार्ड में प्यार और आदर से बुलाने की भावना थी, वहीं गलती से छपी लाइन ने उसे उल्टा ही बना दिया. अब लोग कार्ड देखकर यही कह रहे हैं कि बुलावा है या फिर सीधा-सीधा मना करना.
सोशल मीडिया पर खूब उड़ रहा मजाक
इस कार्ड की फोटो फेसबुक पर शेयर की गई और देखते ही देखते वायरल हो गई. लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. किसी ने लिखा, “लगता है कार्ड छापने वाले ने बुलाने वाले के मन की बात छाप दी.” वहीं एक ने मजाक करते हुए लिखा, “आई लव यू बट एज अ फ्रेंड का असली मतलब यही है.” एक और यूजर ने लिखा, “ये तो गजब बेइज्जती है.” कुल मिलाकर इस एक लाइन ने शादी से ज्यादा कार्ड को ही फेमस कर दिया.
लोग बोले- जाऊं या ना जाऊं?
इस वायरल कार्ड ने सोशल मीडिया पर खूब हंसी-ठिठोली कराई. फोटो शेयर करने वाले ने भी मजाकिया अंदाज में लिखा, “शादी का कार्ड आया है, समझ नहीं आ रहा कि जाऊं या ना जाऊं.” कार्ड पर लिखी गलती देखकर लोगों को इतना मजा आया कि हजारों कमेंट्स और शेयर होने लगे. अब यह कार्ड मजाक का विषय तो बन गया है, लेकिन साथ ही यह इस बात की याद भी दिलाता है कि छोटी-सी चूक कभी-कभी बड़ी वायरल सनसनी बना देती है.