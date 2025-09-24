शादी के कार्ड में लिखी ऐसी बात कि रिश्तेदार टेंशन में आ गए! समझ नहीं आ रहा, जाएं या न जाएं?
Advertisement
trendingNow12935078
Hindi Newsजरा हटके

शादी के कार्ड में लिखी ऐसी बात कि रिश्तेदार टेंशन में आ गए! समझ नहीं आ रहा, जाएं या न जाएं?

 Viral Indian Wedding Card: एक शादी का कार्ड छोटे से टाइपो की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ‘भूल ना जाना आने को’ की जगह छपा ‘भूल जाना आने को’, जिससे बुलावे का अर्थ ही बदल गया. रिश्तेदारों और यूजर्स ने मजाकिया कमेंट्स कर इसे खूब वायरल बना दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के कार्ड में लिखी ऐसी बात कि रिश्तेदार टेंशन में आ गए! समझ नहीं आ रहा, जाएं या न जाएं?

Indian Wedding Card Viral: शादी का कार्ड किसी भी समारोह की शान होता है. अक्सर लोग इसे खास बनाने के लिए सुंदर डिजाइन और प्यारी लाइनों का सहारा लेते हैं. कई बार तो कार्ड पर लिखी मजेदार बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाती हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. एक छोटे से टाइपो ने पूरे कार्ड का मतलब ही बदल दिया. यही वजह है कि यह कार्ड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कार्ड की तस्वीर सामने आने के बाद लोग ठहाके लगा रहे हैं और रिश्तेदार मजाक में कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, जाएं या फिर न जाएं.

कार्ड छपते वक्त हुई बड़ी गलती

दरअसल, कार्ड में छपनी थी, “भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को. हे मानस के राजहंस, तुम भूल ना जाना आने को.” लेकिन प्रिंटिंग के दौरान इसमें से ‘ना’ शब्द छूट गया. लिहाजा कार्ड पर छप गया, “तुम भूल जाना आने को.” बस फिर क्या था, अर्थ का अनर्थ हो गया. जहां एक ओर कार्ड में प्यार और आदर से बुलाने की भावना थी, वहीं गलती से छपी लाइन ने उसे उल्टा ही बना दिया. अब लोग कार्ड देखकर यही कह रहे हैं कि बुलावा है या फिर सीधा-सीधा मना करना.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर खूब उड़ रहा मजाक

इस कार्ड की फोटो फेसबुक पर शेयर की गई और देखते ही देखते वायरल हो गई. लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. किसी ने लिखा, “लगता है कार्ड छापने वाले ने बुलाने वाले के मन की बात छाप दी.” वहीं एक ने मजाक करते हुए लिखा, “आई लव यू बट एज अ फ्रेंड का असली मतलब यही है.” एक और यूजर ने लिखा, “ये तो गजब बेइज्जती है.” कुल मिलाकर इस एक लाइन ने शादी से ज्यादा कार्ड को ही फेमस कर दिया.

 

लोग बोले- जाऊं या ना जाऊं?

इस वायरल कार्ड ने सोशल मीडिया पर खूब हंसी-ठिठोली कराई. फोटो शेयर करने वाले ने भी मजाकिया अंदाज में लिखा, “शादी का कार्ड आया है, समझ नहीं आ रहा कि जाऊं या ना जाऊं.” कार्ड पर लिखी गलती देखकर लोगों को इतना मजा आया कि हजारों कमेंट्स और शेयर होने लगे. अब यह कार्ड मजाक का विषय तो बन गया है, लेकिन साथ ही यह इस बात की याद भी दिलाता है कि छोटी-सी चूक कभी-कभी बड़ी वायरल सनसनी बना देती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

wedding cardViral Wedding Card

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह की सड़कों पर बवाल: युवाओं का आक्रोश हिंसा में बदला, किन मांगों को लेकर भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह की सड़कों पर बवाल: युवाओं का आक्रोश हिंसा में बदला, किन मांगों को लेकर भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;