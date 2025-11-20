जयमाला से पहले मंडप में घुस आई दूल्हे की पहली पत्नी! दूसरी बीवी को दिखाई ऐसी तस्वीरें; उड़े सभी के होश

यूपी के बस्ती जिले में एक शादी उस वक्त अचानक ड्रामे में बदल गई जब दूल्हे की पहली पत्नी मंडप में पहुंच गई. यह घटना पैंकालिया थाना क्षेत्र के पिरैला गांव की है. दूल्हा विनय उर्फ लवकुश की बरात 17 नवंबर की रात पहुंची थी और सब कुछ सामान्य चल रहा था. रात करीब 11:30 बजे विनय की पहली पत्नी रेशमा शर्मा पुलिस के साथ शादी स्थल पहुंच गई. उसने दूल्हे पर आरोप लगाया कि वह पहले से उसी का पति है और दूसरी शादी कर रहा है. उसने मौके पर अपनी शादी की तस्वीरें और रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट दिखाए, लेकिन विनय बार-बार कहता रहा कि वह उसे नहीं जानता.

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

क्या वीडियो ने बढ़ा दी दूल्हे की मुश्किलें?

Add Zee News as a Preferred Source

शादी स्थल के कई वीडियो वायरल हुए हैं. एक वीडियो में रेशमा सबको फोटो दिखाते हुए कहती है, “मेरे पास लीगल प्रूफ है, यही लड़का मेरी शादी करके अब दूसरी शादी कर रहा है.” वह यह भी बताती है कि उनकी पहले कोर्ट मैरिज हुई थी और बाद में परिवार की मौजूदगी में दूसरी बड़ी शादी भी हुई थी. एक अन्य वीडियो में वह विनय से सीधे सवाल करती है, “हमारा तलाक हुआ? सबके सामने बोलो.” वह भीड़ को रोकते हुए कहती है, “कोई बीच में नहीं आएगा.”

क्या दूल्हे ने दो-दो महिलाओं को ठगा?

एक और क्लिप में रेशमा आरोप लगाती है, “यह लड़का 2-2 शादी करता है. शहर में मुझे लूटा, अब यहां दूसरी लड़की को लूट रहा है.” उसने यह भी दावा किया कि विनय ने उसी के पैसे से गाड़ी खरीदी. रेशमा के हंगामे से दुल्हन का परिवार परेशान हो गया. दुल्हन रोती हुई मंडप से उठकर दूसरे कमरे में चली गई. कुछ देर बाद उसने साफ मना कर दिया कि वह शादी नहीं करेगी. इसके बाद बारात बिना शादी किए वापस लौट गई.

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

रेशमा के मुताबिक, वह और विनय 9 साल से रिश्ते में थे. दोनों ने 30 मार्च 2022 को कोर्ट मैरिज की और 8 दिसंबर 2022 को धूमधाम से शादी की. बाद में दोनों के बीच विवाद बढ़ा और कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई. तलाक अभी तक फाइनल नहीं हुआ, इसलिए वह गुजरात के अंकलेश्वर से दूसरी शादी रोकने आई थी. पुलिस ने मौके पर स्थिति संभाली और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की. थाना प्रभारी ने बताया कि बिना तलाक के दूसरी शादी करना अवैध है और जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.