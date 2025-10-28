Advertisement
शादी में बच्चों को संभालने का काम बना सोने की खान; हर दिन मिल रहे ₹88,000, लोग बोले- कैसे करें अप्लाई

Nanny Services: न्यूयॉर्क की सैंड्रा वियर ने शादियों में बच्चों को संभालने का काम कर नया बिजनेस शुरू किया, “Wedding Nanny NYC.” उनकी टीम एक शादी से ₹88,000 तक कमाती है. भारत में भी नैनी सर्विस का चलन बढ़ रहा है और यह चाइल्डकेयर सेक्टर अब अरबों का उद्योग बन चुका है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:30 PM IST
Wedding Babysitter Viral Video: शादियों में बच्चों की देखभाल करना जितना मुश्किल काम है, उतना ही अब यह एक सुनहरा करियर बन चुका है. न्यूयॉर्क की सैंड्रा वियर (Sandra Weir) ने इस चुनौती को एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया में बदल दिया. जब शादी में बच्चे उधम मचाते हैं तो पैरेंट्स के लिए उन्हें संभालना कठिन हो जाता है, लेकिन सैंड्रा ने इसे अवसर में बदल दिया. उन्होंने “Wedding Nanny NYC” की शुरुआत की, जो अब एक सफल बिजनेस बन चुका है. आज सैंड्रा और उनकी टीम शादी के आयोजनों में बच्चों की देखभाल करती है और इस काम के बदले उन्हें मोटी कमाई होती है, करीब ₹88,000 प्रति दिन!

एक रात की गिग ने बदल दी ज़िंदगी

सैंड्रा वियर पिछले 11 सालों से बेबीसिटिंग का काम कर रही थीं, लेकिन साल 2024 की एक शादी में उन्हें चार बच्चों की देखभाल का मौका मिला. शादी में उनके प्रोफेशनल अंदाज़ को देखकर मेहमानों ने पूछा  “क्या आप सिर्फ़ शादियों में बच्चों को संभालती हैं?” बस यहीं से सैंड्रा को अपने नए करियर का आइडिया मिला. उन्होंने “Wedding Nanny NYC” की शुरुआत की. अब उनकी टीम मैचिंग ब्लैक टी-शर्ट्स में बच्चों के लिए गेम्स, क्राफ्ट, मील्स और स्लीप-टाइम की तैयारी तक संभालती है, ताकि पैरेंट्स निश्चिंत होकर जश्न मना सकें.

₹88,000 एक दिन की फीस

सैंड्रा की सर्विस सस्ती नहीं है. उनका पैकेज 12 घंटे की ऑन-साइट चाइल्डकेयर के लिए $1,000 (करीब ₹88,000) से शुरू होता है. अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो, तो प्रति नैनी $65 प्रति घंटा चार्ज लिया जाता है. सैंड्रा बताती हैं कि उनकी टीम इंश्योरेंस, ट्रेनिंग और सेफ्टी पर भारी निवेश करती है, इसलिए फीस सुनकर लोग भले चौंकें, लेकिन भरोसा भी करते हैं. हर इवेंट से पहले वह बच्चों के स्वभाव, एलर्जी और ज़रूरतों की डिटेल में बात करती हैं ताकि कोई चूक न हो.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारत में भी बढ़ रहा है नैनी बिजनेस

भारत में 'नैनी' या 'आया' कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अब यह पेशा मॉडर्न शादियों और शहरी परिवारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में आजकल माता-पिता प्रोफेशनल नैनी सर्विसेज़ ले रहे हैं. Broomees, BookMyBai, HireForCare और MAX@Home जैसी कंपनियां ट्रेंडेड केयरगिवर्स उपलब्ध करा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत का चाइल्डकेयर मार्केट 2024 में ₹83,600 करोड़ का था और 2033 तक इसके ₹1.21 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. यानी इस बिजनेस में अब पैसा ही पैसा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

wedding nanny, childcare at weddings, nanny services

