शादी में बच्चों को संभालने का काम बना सोने की खान; हर दिन मिल रहे ₹88,000, लोग बोले- कैसे करें अप्लाई

Wedding Babysitter Viral Video: शादियों में बच्चों की देखभाल करना जितना मुश्किल काम है, उतना ही अब यह एक सुनहरा करियर बन चुका है. न्यूयॉर्क की सैंड्रा वियर (Sandra Weir) ने इस चुनौती को एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया में बदल दिया. जब शादी में बच्चे उधम मचाते हैं तो पैरेंट्स के लिए उन्हें संभालना कठिन हो जाता है, लेकिन सैंड्रा ने इसे अवसर में बदल दिया. उन्होंने “Wedding Nanny NYC” की शुरुआत की, जो अब एक सफल बिजनेस बन चुका है. आज सैंड्रा और उनकी टीम शादी के आयोजनों में बच्चों की देखभाल करती है और इस काम के बदले उन्हें मोटी कमाई होती है, करीब ₹88,000 प्रति दिन!

एक रात की गिग ने बदल दी ज़िंदगी

सैंड्रा वियर पिछले 11 सालों से बेबीसिटिंग का काम कर रही थीं, लेकिन साल 2024 की एक शादी में उन्हें चार बच्चों की देखभाल का मौका मिला. शादी में उनके प्रोफेशनल अंदाज़ को देखकर मेहमानों ने पूछा “क्या आप सिर्फ़ शादियों में बच्चों को संभालती हैं?” बस यहीं से सैंड्रा को अपने नए करियर का आइडिया मिला. उन्होंने “Wedding Nanny NYC” की शुरुआत की. अब उनकी टीम मैचिंग ब्लैक टी-शर्ट्स में बच्चों के लिए गेम्स, क्राफ्ट, मील्स और स्लीप-टाइम की तैयारी तक संभालती है, ताकि पैरेंट्स निश्चिंत होकर जश्न मना सकें.

₹88,000 एक दिन की फीस

सैंड्रा की सर्विस सस्ती नहीं है. उनका पैकेज 12 घंटे की ऑन-साइट चाइल्डकेयर के लिए $1,000 (करीब ₹88,000) से शुरू होता है. अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो, तो प्रति नैनी $65 प्रति घंटा चार्ज लिया जाता है. सैंड्रा बताती हैं कि उनकी टीम इंश्योरेंस, ट्रेनिंग और सेफ्टी पर भारी निवेश करती है, इसलिए फीस सुनकर लोग भले चौंकें, लेकिन भरोसा भी करते हैं. हर इवेंट से पहले वह बच्चों के स्वभाव, एलर्जी और ज़रूरतों की डिटेल में बात करती हैं ताकि कोई चूक न हो.

भारत में भी बढ़ रहा है नैनी बिजनेस

भारत में 'नैनी' या 'आया' कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अब यह पेशा मॉडर्न शादियों और शहरी परिवारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में आजकल माता-पिता प्रोफेशनल नैनी सर्विसेज़ ले रहे हैं. Broomees, BookMyBai, HireForCare और MAX@Home जैसी कंपनियां ट्रेंडेड केयरगिवर्स उपलब्ध करा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत का चाइल्डकेयर मार्केट 2024 में ₹83,600 करोड़ का था और 2033 तक इसके ₹1.21 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. यानी इस बिजनेस में अब पैसा ही पैसा है.