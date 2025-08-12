शादी के एक हफ्ते बाद दुल्हन ने कही ऐसी बात, सुनकर कांप उठेगा कलेजा! अनमैरिड हैं तो जरूर पढ़ लें
शादी के एक हफ्ते बाद दुल्हन ने कही ऐसी बात, सुनकर कांप उठेगा कलेजा! अनमैरिड हैं तो जरूर पढ़ लें

Husband Wife Relationship: 31 साल की एक महिला जो शादी से पहले अपने 30 वर्षीय पति के साथ नई जिंदगी को लेकर बेहद उत्साहित थी, अब अपने फैसले पर सवाल उठाने लगी है. शादी के बाद उसे महसूस होने लगा कि उसका पति भावनात्मक रूप से उससे दूर है और उसे प्यार नहीं मिलता.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:57 PM IST
Wedding News: 31 साल की एक महिला जो शादी से पहले अपने 30 वर्षीय पति के साथ नई जिंदगी को लेकर बेहद उत्साहित थी, अब अपने फैसले पर सवाल उठाने लगी है. शादी के बाद उसे महसूस होने लगा कि उसका पति भावनात्मक रूप से उससे दूर है और उसे प्यार नहीं मिलता. हालात तब और बिगड़े जब पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और उसने अपनी मानसिक परेशानी शेयर करने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे नजरअंदाज कर दिया.

पति का बेरुखा जवाब क्यों चुभा?

महिला ने रेडिट पर लिखा कि वह आमतौर पर पति के बिजी टाइम में मैसेज या कॉल नहीं करती. लेकिन एक दिन जब पति ने शाम को फोन किया तो उसने बताया कि वह चार दिन से ठीक महसूस नहीं कर रही और मानसिक रूप से परेशान है. उम्मीद थी कि पति सांत्वना देगा, लेकिन उसने थकान का बहाना बनाकर बातचीत खत्म कर दी. बाद में जब महिला ने फिर बात करने की कोशिश की, तो पति दोस्तों के साथ बीयर पीते हुए फोटो भेज बैठा.

 

भावनाओं की अनदेखी से कैसे टूटा दिल?

महिला ने पति को मैसेज कर कहा कि उसने उसकी मानसिक स्थिति जानने के बाद भी दुश्मन से भी बदतर बर्ताव किया है. पति ने सिर्फ इतना जवाब दिया – "श्योर, जल्द ठीक होने की कामना करता हूं." इसके बाद दो दिन तक पति ने न कॉल किया न मैसेज. यह चुप्पी महिला के लिए और दर्दनाक हो गई.

प्यार जताने की छोटी-सी उम्मीद भी क्यों टूटी?

महिला बताती है कि वह शादी के बाद हर महीने की ऐनिवर्सरी पर पति को गिफ्ट देने की सोचती थी और बदले में बस एक गुलाब या नोट की उम्मीद रखती थी. लेकिन पति ने कभी भी इस छोटी-सी चाह को भी पूरा नहीं किया. उसे लगता है कि वह इस रिश्ते में अकेली है और उसका प्यार किसी के लिए मायने नहीं रखता. महिला अब सोच रही है कि क्या ऐसे पति के साथ रहना ठीक है जो उसकी मानसिक हालत की परवाह नहीं करता. उसे डर है कि अगर वह अपनी भावनाएं जाहिर करती रही, तो ये सिर्फ एकतरफा प्यार बनकर रह जाएगा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

एक यूजर ने लिखा, “कुछ लोग शादी को सिर्फ समाज में अच्छा दिखने के लिए करते हैं.” दूसरे ने कहा, “कुछ लोग इमोशनल नहीं होते, ऐसे में काउंसलिंग जरूरी है.” किसी ने सुझाव दिया कि यह "avoidant attachment" का मामला हो सकता है, जबकि एक और कमेंट में पति को "narcissistic" बताया गया और महिला को जल्द रिश्ता छोड़ने की सलाह दी गई.

Q1. महिला को शादी के बाद सबसे ज़्यादा किस बात से दुख पहुंचा?
महिला को दुख इस बात का था कि पति ने उसकी मानसिक परेशानी को नज़रअंदाज़ किया और सांत्वना देने के बजाय दूरी बना ली.

Q2. पति ने शादी के बाद क्या छोटी-सी उम्मीद भी पूरी नहीं की?
हाँ, महिला की उम्मीद थी कि पति कम से कम एक गुलाब या छोटा नोट देगा, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया.

Q3. Reddit यूजर्स ने क्या सलाह दी?
कुछ ने काउंसलिंग की सलाह दी, कुछ ने कहा कि पति नार्सिसिस्टिक हो सकता है और महिला को रिश्ता छोड़ देना चाहिए.

