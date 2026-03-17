Advertisement
trendingNow13144532
Hindi Newsजरा हटकेशादी है या मटकी फोड़ प्रतियोगिता? वरमाला के नाम पर दूल्हा-दुल्हन ने बीच हवा में दिखाई ऐसी कलाबाजी कि मेहमान भी भूल गए खाना; देखें वीडियो

शादी है या मटकी फोड़ प्रतियोगिता? वरमाला के नाम पर दूल्हा-दुल्हन ने बीच हवा में दिखाई ऐसी कलाबाजी कि मेहमान भी भूल गए खाना; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल इस शादी वीडियो में वरमाला रस्म को 'दही-हांडी स्टाइल' स्टंट बनाया गया. दूल्हा-दुल्हन हवा में झूलते दिखे, मेहमान हैरान रह गए, और सुरक्षा व शो के बीच बहस छिड़ गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी है या मटकी फोड़ प्रतियोगिता? वरमाला के नाम पर दूल्हा-दुल्हन ने बीच हवा में दिखाई ऐसी कलाबाजी कि मेहमान भी भूल गए खाना; देखें वीडियो

आजकल शादियों में वरमाला सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि 'खतरों के खिलाड़ी' का स्टंट बनती जा रही है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग कन्फ्यूज हैं कि आखिर यह शादी का मंडप है या दही-हांडी का अखाड़ा. दूल्हा और दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने हवा में ऐसी कलाबाजियां दिखाईं कि वहां मौजूद मेहमान अपनी प्लेट्स छोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए. रोमांच के नाम पर जान जोखिम में डालने का यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

वरमाला बनी दही-हांडी, दोस्तों ने दिखाया जोश

वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला की रस्म को यादगार बनाने के चक्कर में इसे पूरी तरह से 'दही-हांडी' उत्सव में तब्दील कर दिया गया. जैसे ही वरमाला का समय आया, दूल्हे के दोस्तों ने उसे अपने कंधों पर उठाकर काफी ऊंचाई तक पहुंचा दिया. दूसरी तरफ से दुल्हन को भी रिश्तेदारों ने हवा में उछाल दिया. दोनों पक्ष एक-दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोकुल में मटकी फोड़ने की होड़ मचती है. ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि दूल्हा-दुल्हन का संतुलन बिगड़ते-बिगड़ते बचा, लेकिन जोश के आगे किसी को खतरे की परवाह नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रेन और रस्सियों का रोमांच पड़ा भारी

रस्म को ग्रांड लुक देने के लिए शादी में क्रेन और हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था. दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सवार होकर हवा में एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच, रस्सियों और मशीनों के सहारे उन्हें और ऊपर ले जाया गया, जिससे वहां मौजूद मेहमानों की सांसें अटक गईं. लोगों को लगा कि अब वरमाला होगी, लेकिन ऊंचाई के चलते दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे. हवा में झूलते हुए उनकी यह 'कलाबाजी' देख मेहमान खाना भूलकर बस यह दुआ करने लगे कि सब सुरक्षित नीचे आ जाएं.

 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @Shunyta_007 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 35 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं. कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स इस 'स्टंट वाली शादी' पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, "भाई, मटकी ऊपर नहीं है, गला नीचे है." तो किसी ने सवाल उठाया कि क्या शादी में इस तरह का जोखिम उठाना जरूरी है? विशेषज्ञों का भी मानना है कि दिखावे के चक्कर में सुरक्षा से समझौता करना भारी पड़ सकता है. फिलहाल, यह वीडियो 'दही-हांडी स्टाइल वरमाला' के नाम से छाया हुआ है. रस्म पूरी तो हुई, लेकिन शादी की गरिमा और सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Weddinggarland ceremonyWedding or Matki Fod Competition

Trending news

भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
West Bengal elections 2026
ममता ने लागू कर दिया 'जीत का जादुई फॉर्मूला', 15 साल से BJP भी नहीं निकाल सकी तोड़
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
PNG and CNG Supply
PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
West Bengal
तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; स्कूल पर भड़के लोग
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
West Bengal Election 2026
ममता ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट, भवानीपुर से रण में उतरेंगी 'दीदी'
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
West Bengal elections 2026
2026 में 226 से ज्यादा सीट जीतेंगे, बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरजीं दीदी
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
Politics
'समय बोलता नहीं, बल्कि इंतजार करता है और...,' रजनीकांत ने की TVK नेता की बोलती बंद
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
LPG
पेंडिंग PNG प्रोजेक्ट्स फौरन पास करें राज्य, LPG की अटकलों के बीच केंद्र का निर्देश
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...