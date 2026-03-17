शादी है या मटकी फोड़ प्रतियोगिता? वरमाला के नाम पर दूल्हा-दुल्हन ने बीच हवा में दिखाई ऐसी कलाबाजी कि मेहमान भी भूल गए खाना; देखें वीडियो

आजकल शादियों में वरमाला सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि 'खतरों के खिलाड़ी' का स्टंट बनती जा रही है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग कन्फ्यूज हैं कि आखिर यह शादी का मंडप है या दही-हांडी का अखाड़ा. दूल्हा और दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने हवा में ऐसी कलाबाजियां दिखाईं कि वहां मौजूद मेहमान अपनी प्लेट्स छोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए. रोमांच के नाम पर जान जोखिम में डालने का यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

वरमाला बनी दही-हांडी, दोस्तों ने दिखाया जोश

वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला की रस्म को यादगार बनाने के चक्कर में इसे पूरी तरह से 'दही-हांडी' उत्सव में तब्दील कर दिया गया. जैसे ही वरमाला का समय आया, दूल्हे के दोस्तों ने उसे अपने कंधों पर उठाकर काफी ऊंचाई तक पहुंचा दिया. दूसरी तरफ से दुल्हन को भी रिश्तेदारों ने हवा में उछाल दिया. दोनों पक्ष एक-दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोकुल में मटकी फोड़ने की होड़ मचती है. ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि दूल्हा-दुल्हन का संतुलन बिगड़ते-बिगड़ते बचा, लेकिन जोश के आगे किसी को खतरे की परवाह नहीं थी.

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क्रेन और रस्सियों का रोमांच पड़ा भारी

रस्म को ग्रांड लुक देने के लिए शादी में क्रेन और हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था. दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सवार होकर हवा में एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच, रस्सियों और मशीनों के सहारे उन्हें और ऊपर ले जाया गया, जिससे वहां मौजूद मेहमानों की सांसें अटक गईं. लोगों को लगा कि अब वरमाला होगी, लेकिन ऊंचाई के चलते दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे. हवा में झूलते हुए उनकी यह 'कलाबाजी' देख मेहमान खाना भूलकर बस यह दुआ करने लगे कि सब सुरक्षित नीचे आ जाएं.

Ye Varmala hai yaa Dahi Handi pic.twitter.com/5NLtgZ97Sp (@Shunyta_007) March 17, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @Shunyta_007 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 35 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं. कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स इस 'स्टंट वाली शादी' पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, "भाई, मटकी ऊपर नहीं है, गला नीचे है." तो किसी ने सवाल उठाया कि क्या शादी में इस तरह का जोखिम उठाना जरूरी है? विशेषज्ञों का भी मानना है कि दिखावे के चक्कर में सुरक्षा से समझौता करना भारी पड़ सकता है. फिलहाल, यह वीडियो 'दही-हांडी स्टाइल वरमाला' के नाम से छाया हुआ है. रस्म पूरी तो हुई, लेकिन शादी की गरिमा और सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई.