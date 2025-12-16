शादी होते ही दूल्हे को उठाकर तालाब में फेंक देते हैं ससुराल वाले, इस अजीब रस्म के पीछे छिपी है चौंकाने वाली वजह!

Advertisement
गोवा में शादी के बाद दूल्हे को तालाब या कुएं में फेंकने की अनोखी रस्म निभाई जाती है. साओ जोआओ त्योहार से जुड़ी यह परंपरा शुद्धता, नई शुरुआत और खुशहाल वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:15 PM IST
दुनिया में शादियों से जुड़ी परंपराएं जितनी रंगीन होती हैं, उतनी ही अनोखी भी. कहीं दूल्हे से जूते चुराए जाते हैं, तो कहीं दुल्हन की परीक्षा ली जाती है. भारत में तो हर राज्य की शादी अपने अलग रंग और रिवाज लेकर आती है. लेकिन गोवा में निभाई जाने वाली एक रस्म ऐसी है, जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं. यहां शादी के बाद दूल्हे को ससुराल वाले उठाकर सीधे तालाब या कुएं में फेंक देते हैं. पहली बार सुनने में यह अजीब और मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक सोच जुड़ी हुई है, जो इसे खास बनाती है.

गोवा अपनी खूबसूरत बीचों, नाइटलाइफ और मस्ती भरे माहौल के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन यहां की परंपराएं भी उतनी ही दिलचस्प हैं. गोवा में हर साल जून के महीने में ‘साओ जोआओ’ नाम का एक खास त्योहार मनाया जाता है. यह त्योहार खासतौर पर नॉर्थ गोवा के गांवों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है. इस दिन लोग फूलों की माला पहनते हैं, गीत-संगीत होता है और पानी से जुड़ी रस्में निभाई जाती हैं. यह त्योहार ईसाई समुदाय के लिए खास माना जाता है और इसमें नई शुरुआत और खुशहाली का संदेश छिपा होता है.

दूल्हे को तालाब में क्यों फेंका जाता है?

साओ जोआओ के दौरान निभाई जाने वाली सबसे अनोखी रस्म है नए दूल्हे को तालाब या कुएं में धक्का देकर गिराना. बाहर से देखने वालों को यह रस्म भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे धार्मिक मान्यता जुड़ी है. यह त्योहार संत जॉन द बैपटिस्ट की याद में मनाया जाता है. मान्यता है कि संत जॉन ने पानी में डुबकी लगाकर लोगों को नया जीवन और नई शुरुआत का संदेश दिया था. इसी विश्वास के चलते पानी को शुद्धता, जीवन और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक

स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस रस्म के जरिए दूल्हे के जीवन में समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन शुभ होता है. पानी में डुबकी लगाने को नए परिवार में प्रवेश का संकेत माना जाता है. यह रस्म यह भी दर्शाती है कि दूल्हा पूरे दिल से नए रिश्तों को स्वीकार कर रहा है. साथ ही इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक भी माना जाता है. लोगों का विश्वास है कि इससे दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दूल्हे की परीक्षा भी है यह रस्म

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस परंपरा के जरिए लड़की वाले दूल्हे के स्वभाव और उसके मजाकिया अंदाज को भी परखते हैं. यह देखा जाता है कि दूल्हा इस रस्म को कितनी सहजता और खुशी के साथ स्वीकार करता है. गोवा की संस्कृति में पानी में कूदना केवल रस्म नहीं, बल्कि स्वागत का प्रतीक है. इससे यह संदेश जाता है कि दूल्हा नए परिवार और समाज में आसानी से घुल-मिल सकता है. कुल मिलाकर, यह अजीब लगने वाली रस्म अपने आप में प्यार, अपनापन और नई शुरुआत का खूबसूरत संदेश देती है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

