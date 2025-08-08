Viral Video: पंडित जी ने दिलाया लंदन-पेरिस घुमाने का वचन, मंडप पर खुश हो गई दुल्हन; टक-टक देखता रहा दूल्हा
Advertisement
trendingNow12871753
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: पंडित जी ने दिलाया लंदन-पेरिस घुमाने का वचन, मंडप पर खुश हो गई दुल्हन; टक-टक देखता रहा दूल्हा

Wedding Pandit Ji Vachan Style Rocked: शादी में पंडित जी ने कुछ अलग अंदाज से 7 वचन दिलाए और वहां बैठे सभी लोगों को हैरान कर दिया. पंडित जी के इस अनोखे अंदाज से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: पंडित जी ने दिलाया लंदन-पेरिस घुमाने का वचन, मंडप पर खुश हो गई दुल्हन; टक-टक देखता रहा दूल्हा

Wedding Pandit Ji Vachan Style Rocked: सोशल मीडिया पर सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं, आजकल पंडित जी ने भी घूम मचा रखी है. पिछले कुछ समय से शादी के दौरान दूल्हे-दुल्हन का वचन वाला वीडियो वायरल होता रहता है. कभी कोई पंडित जी चुटकुले सुनाते दिखते हैं तो कभी बॉलीवुड अंदाज में फेरे करा रहे होते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक अंदाज के साथ गाना गाते हुए पंडित जी वर से वधु के लिए वचन कराते नजर आ रहे हैं. जिस तरह से घर से बाहर जाने पर दूल्हे का दुल्हन से वचन दिलवाया है उस अंदाज ने कई लोगों को हैरान कर दिया लेकिन कुछ लोग इस पर हंसते और खिलखिलाते भी नजर आए.

वचन सुन खुश हो गई दुल्हन

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि मंडप पर दूल्हा और दुल्हन बैठकर ध्यान सातों वचन के सुन रहें है. इस बीच पंडित जी एक नए अंदाज के साथ वचन सुनाने लगाते हैं. वीडियो में पंडित जी वधू को वर से वचन दिलाते हैं और कहते हैं- ‘लंदन पेरिस घुमाओगे, सारी दुनिया दिखाओगे, बिजनेस ट्रिप हो तो क्या मुझे संग ले जाओगे.’ इसे सुनते ही चारों ओर सभी हंसने लगते हैं.

टक-टक देखने लगा दूल्हा

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि इस वजन को सुनने के बाद हर कोई सिर्फ हंसने लगता है. हर तरफ हंसी का माहौल बन जाता है और दुल्हन भी काफी खुश होने लगती है. वहीं, दूल्हा बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और पंडित जी को टक-टक देखने लगता है. @anil.kumar.sharma ने इस वीडियो को इंटरनेट पर साझा किया है.

दूल्हे के एक्सप्रेशन पर बोले लोग

वीडियो देख कई यूजर ने कमेंट किया. इस दौरान एक यूजर ने लिखा- ‘दूल्हा घर ले जा रहा है बहुत बड़ी बात होगी चेहरे के भाव देखो!’दूसरे यूजर ने लिखा‘दूल्हे के चेहरे के भाव’तीसरे यूजर ने लिखा ‘ये दूल्हे के शकल से लग रहा है कहीं नहीं लेके जाएगा.’ वहीं, कई यूजर्स पंडित जी की तारीफ करते भी नजर आए. कईयों को उनका ये अंदाज पसंद आया.

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoViral News

Trending news

World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट
#Breaking news
World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
;