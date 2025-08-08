Viral Video: पंडित जी ने दिलाया लंदन-पेरिस घुमाने का वचन, मंडप पर खुश हो गई दुल्हन; टक-टक देखता रहा दूल्हा

Wedding Pandit Ji Vachan Style Rocked: सोशल मीडिया पर सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं, आजकल पंडित जी ने भी घूम मचा रखी है. पिछले कुछ समय से शादी के दौरान दूल्हे-दुल्हन का वचन वाला वीडियो वायरल होता रहता है. कभी कोई पंडित जी चुटकुले सुनाते दिखते हैं तो कभी बॉलीवुड अंदाज में फेरे करा रहे होते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक अंदाज के साथ गाना गाते हुए पंडित जी वर से वधु के लिए वचन कराते नजर आ रहे हैं. जिस तरह से घर से बाहर जाने पर दूल्हे का दुल्हन से वचन दिलवाया है उस अंदाज ने कई लोगों को हैरान कर दिया लेकिन कुछ लोग इस पर हंसते और खिलखिलाते भी नजर आए.

वचन सुन खुश हो गई दुल्हन

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि मंडप पर दूल्हा और दुल्हन बैठकर ध्यान सातों वचन के सुन रहें है. इस बीच पंडित जी एक नए अंदाज के साथ वचन सुनाने लगाते हैं. वीडियो में पंडित जी वधू को वर से वचन दिलाते हैं और कहते हैं- ‘लंदन पेरिस घुमाओगे, सारी दुनिया दिखाओगे, बिजनेस ट्रिप हो तो क्या मुझे संग ले जाओगे.’ इसे सुनते ही चारों ओर सभी हंसने लगते हैं.

टक-टक देखने लगा दूल्हा

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि इस वजन को सुनने के बाद हर कोई सिर्फ हंसने लगता है. हर तरफ हंसी का माहौल बन जाता है और दुल्हन भी काफी खुश होने लगती है. वहीं, दूल्हा बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और पंडित जी को टक-टक देखने लगता है. @anil.kumar.sharma ने इस वीडियो को इंटरनेट पर साझा किया है.

दूल्हे के एक्सप्रेशन पर बोले लोग

वीडियो देख कई यूजर ने कमेंट किया. इस दौरान एक यूजर ने लिखा- ‘दूल्हा घर ले जा रहा है बहुत बड़ी बात होगी चेहरे के भाव देखो!’दूसरे यूजर ने लिखा‘दूल्हे के चेहरे के भाव’तीसरे यूजर ने लिखा ‘ये दूल्हे के शकल से लग रहा है कहीं नहीं लेके जाएगा.’ वहीं, कई यूजर्स पंडित जी की तारीफ करते भी नजर आए. कईयों को उनका ये अंदाज पसंद आया.