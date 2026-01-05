कूड़े में फेंक दी दादा-दादी की शादी की अंगूठी! अस्पताल ने एक्स-रे से कैसे खोज निकाला? उड़े सबके होश

Lost Wedding Rings: अमेरिका के आयोवा राज्य में ग्रंडी काउंटी मेमोरियल हॉस्पिटल से एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई. सुसान सिनवेल नाम की महिला ने हाथ का एक्स-रे कराने के बाद अनजाने में एक नैपकिन कूड़े में फेंक दिया. इसी नैपकिन में उसकी दादा-दादी की शादी की कीमती अंगूठियां रखी थीं, लेकिन उस वक्त उसे इसका एहसास नहीं हुआ.

अंगूठियां गायब होने का पता कब चला?

सुसान को इस गलती का एहसास अगले दिन हुआ, जब उसे याद आया कि अंगूठियां उसके पास नहीं हैं. उसने बताया कि जब नैपकिन कूड़े में गिरा तो आवाज थोड़ी अलग लगी थी, लेकिन उसने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया. बाद में जब सच्चाई सामने आई तो वह घबरा गई. अंगूठियों की जानकारी मिलते ही अस्पताल के मेंटेनेंस स्टाफ ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया. लेकिन तब तक समस्या और बड़ी हो चुकी थी. संबंधित कचरा कई दिनों के दूसरे कूड़े के साथ मिल चुका था और उसे कॉम्पैक्टर से भी गुजारा जा चुका था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'AK47' से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

क्या मेटल डिटेक्टर से अंगूठियां मिल सकीं?

मेंटेनेंस टीम ने मेटल डिटेक्टर की मदद से करीब 50 से 60 कूड़े के बैग खंगाले, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. इसके बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और तलाश जारी रखी. इसके बाद अस्पताल के इमेजिंग मैनेजर क्रेग बस्कोहल ने पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का सहारा लिया. एंबुलेंस बे में कूड़े को लाकर एक्स-रे किया गया. करीब 45 मिनट और 35 एक्स-रे इमेज के बाद आखिरकार अंगूठियां मिल गईं.

यह भी पढ़ें: ​इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

अंगूठियां मिलने पर अस्पताल स्टाफ ने क्या कहा?

क्रेग बस्कोहल ने कहा कि यह अनुभव बेहद संतोषजनक था, क्योंकि उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि अंगूठियां मिल पाएंगी. लेकिन टीमवर्क और तकनीक ने यह मुमकिन कर दिखाया. सुसान सिनवेल ने अस्पताल टीम का आभार जताते हुए कहा कि शुरू से ही स्टाफ का शांत और संवेदनशील रवैया उसे भरोसा देता रहा. दादा-दादी की यादों से जुड़ी अंगूठियां वापस मिलना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था.