Hindi Newsजरा हटकेकूड़े में फेंक दी दादा-दादी की शादी की अंगूठी! अस्पताल ने एक्स-रे से कैसे खोज निकाला? उड़े सबके होश

कूड़े में फेंक दी दादा-दादी की शादी की अंगूठी! अस्पताल ने एक्स-रे से कैसे खोज निकाला? उड़े सबके होश

Wedding Rings Thrown in Trash: अमेरिका के आयोवा में एक अस्पताल में गलती से कूड़े में फेंकी गई दादा-दादी की शादी की अंगूठियां मेडिकल स्टाफ और पोर्टेबल एक्स-रे मशीन की मदद से ढूंढ निकाली गईं. यह घटना इंसानियत और तकनीक की मिसाल बन गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:54 AM IST
Lost Wedding Rings: अमेरिका के आयोवा राज्य में ग्रंडी काउंटी मेमोरियल हॉस्पिटल से एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई. सुसान सिनवेल नाम की महिला ने हाथ का एक्स-रे कराने के बाद अनजाने में एक नैपकिन कूड़े में फेंक दिया. इसी नैपकिन में उसकी दादा-दादी की शादी की कीमती अंगूठियां रखी थीं, लेकिन उस वक्त उसे इसका एहसास नहीं हुआ.

अंगूठियां गायब होने का पता कब चला?

सुसान को इस गलती का एहसास अगले दिन हुआ, जब उसे याद आया कि अंगूठियां उसके पास नहीं हैं. उसने बताया कि जब नैपकिन कूड़े में गिरा तो आवाज थोड़ी अलग लगी थी, लेकिन उसने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया. बाद में जब सच्चाई सामने आई तो वह घबरा गई. अंगूठियों की जानकारी मिलते ही अस्पताल के मेंटेनेंस स्टाफ ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया. लेकिन तब तक समस्या और बड़ी हो चुकी थी. संबंधित कचरा कई दिनों के दूसरे कूड़े के साथ मिल चुका था और उसे कॉम्पैक्टर से भी गुजारा जा चुका था.

क्या मेटल डिटेक्टर से अंगूठियां मिल सकीं?

मेंटेनेंस टीम ने मेटल डिटेक्टर की मदद से करीब 50 से 60 कूड़े के बैग खंगाले, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली. इसके बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और तलाश जारी रखी. इसके बाद अस्पताल के इमेजिंग मैनेजर क्रेग बस्कोहल ने पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का सहारा लिया. एंबुलेंस बे में कूड़े को लाकर एक्स-रे किया गया. करीब 45 मिनट और 35 एक्स-रे इमेज के बाद आखिरकार अंगूठियां मिल गईं.

अंगूठियां मिलने पर अस्पताल स्टाफ ने क्या कहा?

क्रेग बस्कोहल ने कहा कि यह अनुभव बेहद संतोषजनक था, क्योंकि उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि अंगूठियां मिल पाएंगी. लेकिन टीमवर्क और तकनीक ने यह मुमकिन कर दिखाया. सुसान सिनवेल ने अस्पताल टीम का आभार जताते हुए कहा कि शुरू से ही स्टाफ का शांत और संवेदनशील रवैया उसे भरोसा देता रहा. दादा-दादी की यादों से जुड़ी अंगूठियां वापस मिलना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Wedding Rings

