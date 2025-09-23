शादी का स्टेज बना अखाड़ा, दुल्हन ने उठा-उठाकर लड़के को पटका, हाथ बांधे देखता रहा दूल्हा और रिश्तेदार

Viral Video: आजकल शादियों में रील्स बनाना हर किसी का शौक बन गया है. लोग दूल्हा-दुल्हन को भूलकर सिर्फ मजेदार वीडियो बनाने में लग जाते हैं. हाल ही में केरल की एक शादी में ऐसा नजारा सामने आया जब दुल्हन ने स्टेज पर मार्शल आर्ट्स स्किल दिखाते हुए एक शख्स को उठा-उठाकर पटक दिया. दूल्हा डर के मारे हाथ बांधे खड़ा रहा और रिश्तेदार इसे देखकर हंसते रहे. इंस्टाग्राम पर वायरल यह वीडियो लोगों को पुष्पा फिल्म के डायलॉग “फ्लावर नहीं, फायर है अपुन!” याद दिला रहा है.

स्टेज पर दुल्हन की धमाकेदार एक्टिंग

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन स्टेज पर अपने दोस्त या भाई के साथ मजाक कर रही थी. शुरुआत में दोस्त ने उसे हल्का सा धक्का दिया और दुल्हन ने तुरंत घुटने से मारने का नाटक किया. इसके बाद उसने उसे उठाकर पटक दिया. उसका अंदाज देखकर साफ पता चलता है कि वह ट्रेंड मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी है. स्टेज के कोने में दूल्हा हाथ बांधे खड़ा मुस्कुराता रहा, जबकि स्टेज के नीचे खड़े अन्य दोस्त और रिश्तेदार भी हंसते और इस नजारे का मजा लेते रहे.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इंस्टाग्राम अकाउंट @cinematographer_mubu पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने कहा कि दुल्हन ससुरालवालों को हिंट दे रही है तो किसी ने मजाक में लिखा कि अगला टार्गेट पति ही होगा. कई लोगों ने लिखा कि दूल्हे को बहुत सावधान रहने की जरूरत है और कुछ ने कहा कि दुल्हन ने सिर्फ मजेदार रील बनाने के लिए यह किया.

लोगों की प्रतिक्रियाएं और सोशल मीडिया हंगामा

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत मजेदार और हड़कंप मचाने वाली हैं. एक ने लिखा कि दूल्हे के चेहरे पर डर का माहौल है. किसी ने कहा कि ससुरालवालों को सुरक्षित रहने की जरूरत है. कई लोग इसे मजाक और स्टाइल का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे दुल्हन की ताकत और फुर्ती का प्रमाण कहा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे शेयर कर रहे हैं.