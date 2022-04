Wedding Video: दुल्हन ने दूल्हे की मांग में भरा सिंदूर, शादी में आए मेहमान रह गए दंग

Bride Groom Viral Video: पिछले कुछ वर्षों में शादी के तौर-तरीकों में बड़े स्तर पर बदलाव आया है. जहां कुछ कपल इसे सिंपल रखना पसंद करते हैं, वहीं अन्य अपने बड़े दिन को पूरे ताम-झाम के साथ मनाना चाहते हैं. हम सभी परिवार के साथ शादियों को अटेंड करते हैं, जहां कई रीति-रिवाज और परंपराओं से रूबरू होते हैं.

लंबे समय से इन रीति-रिवाजों को देख-देखकर लोग समझ जाते हैं कि शादी किन रस्मों के साथ होती है. हिंदू धर्म की शादी में दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना कि दूल्हे की मांग भी सिंदूर भरा जाता है?

फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. पुराने रीति-रिवाजों को पीछे छोड़ते हुए एक लड़की ने अपने होने वाले पति की मांग में सिंदूर भरा. शादी के मंडप में दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं. पहले दूल्हा अपनी दुल्हनिया की मांग में सिंदूर भरता है और फिर दुल्हन भी हाथ में सिंदूर लेकर दूल्हे की मांग भर देती है. शादी का यह नया वर्जन ऑनलाइन वायरल हो गया.

देखें वीडियो-

In order to not be a TYPICAL BRIDE, she became a BRIDE. pic.twitter.com/As4aOKS3bA

— Diksha (@BrahmaandKiMaa) April 12, 2022