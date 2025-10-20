Wedding Video: शादी वाले दिन दुल्हन ने अपने पापा संग किया ऐसा गजब डांस, देखते ही रह गए मेहमान

Bride Groom Video: शादी वास्तव में किसी के लिए भी जीवन में एक बड़ा दिन होता है और कोई भी अपने बड़े दिन को और अधिक यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता. ठीक वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में दुल्हन अपनी शादी के दिन पिता के साथ डांस कर रही है. वीडियो में दिखाया गया है कि पिता-पुत्री की जोड़ी 2000 के दशक की शुरुआत के गानों पर एक साथ थिरकती है. जहां बेटी बैक-टू-बैक डांस स्टेप किए जा रहे हैं तो वहीं पिता भी एनर्जेटिक डांस से लोगों को अपना दीवाना बना डाला. पिता का डांस देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उनकी उम्र 60 से 70 साल की लग रही है, लेकिन उन्होंने एक भी स्टेप नहीं छोड़ा.

यह भी पढ़ें: Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले है...

बेटी के साथ पिता ने किया ऐसा धांसू डांस

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो को ब्रिटनी रेवेल नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने कैप्शन के साथ पोस्ट किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं यह भी नहीं बता सकती कि मेरे पिताजी को मिडिल स्कूल से मेरे कुछ गो-मूव्स सिखाने में कितना मज़ा आया.' वीडियो पर टेक्स्ट इंसर्ट में लिखा है- 'पीओवी (प्वाइंट ऑफ व्यू) : जब आप 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए हों.' वीडियो में दुल्हन को स्नीकर्स पहने और अपने पिता के साथ कैली स्वैग डिस्ट्रिक्ट के 'टीच मी हाउ टू डौगी' पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. दुल्हन और उसके पिता के शानदार प्रदर्शन ने मेहमानों का दिल जीत लिया. डांस में सेक्रोनाइजेशन को देखकर सभी स्तब्ध रह गए.

यह भी पढ़ें: क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

पिता-बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

वीडियो को काफी पुराना है लेकिन अभी तक इसे 30 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. वायरल वीडियो ने कई यूजर्स को सोच में डाल दिया और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया. इंस्टाग्राम यूजर्स में से एक ने लिखा, 'मुझे यह वीडियो बेहद ही पसंद आया! वह इस समय सभी के पिता हैं. आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार! इस खुशी को साझा करने के लिए धन्यवाद!' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'यदि आप 2000 के दशक की शुरुआत में पैदा हुए थे, तो आप अभी भी बड़े नहीं हुए हैं.' एक तीसरे ने लिखा, 'मैं घर पर कोविड-19 से बीमार हूं और मैंने आपके पिता का एक वीडियो देखा. मुझे तुरंत खुशी हुई.'