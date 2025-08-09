कलुआ, कचरा, छछूंदर... मंडप में बैठे दूल्हे को औरतों की तरफ से साले ने खूब सुनाई खरी-खोटी! Video उड़ा देगा होश
Wedding Viral Video: पिछले दो-तीन महीने में कई सारी शादियां हुई हैं और कई बार कुछ ऐसे वीडियो सामने आएं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शादी के दौरान दूल्हा मंडप में बैठा होता है और उसके पीछे दुल्हन के घर वाले मौजूद होते हैं.

 

Aug 09, 2025
Wedding Video: पिछले दो-तीन महीने में कई सारी शादियां हुई हैं और कई बार कुछ ऐसे वीडियो सामने आएं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शादी के दौरान दूल्हा मंडप में बैठा होता है और उसके पीछे दुल्हन के घर वाले मौजूद होते हैं. दुल्हन की तरफ से मंडप के पास बैठी औरतें सोहर और परंपरात गीत गा रही होती हैं. इसी दौरान औरतों के बीच में एक लड़का बैठा होता है जो दुल्हन का भाई प्रतीत होता है.

दूल्हे को गांव में लड़के ने क्यों चिढ़ाया?

उसने मंडप में बैठे दूल्हे के पीछे से खूब खरी-खोटी सुनाई. सबसे मजेदार बात तो यह थी कि लड़के ने माइक से लोकगीत गाते हुए दूल्हे को कलुआ, कचरा, छछूंदर जैसे शब्दों से मजाक उड़ाया. दूल्हा भी शांति से उनकी बातों को सुनता रहा और मुस्कुराता रहा. आपको बता दें कि गांव की शादियों में मंडप में जब दूल्हा बैठा होता है तो ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं और दूल्हे के घरवालों को सुनना होता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो झट से वायरल हो गया. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर aryanbabu0999 ने शेयर किया और इसे अब तक साढ़े 6 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा. वीडियो पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आईं.

वीडियो पर लोगों की जमकर आई प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो पर लोगों ने खूब हंसी-ठिठोली की. एक यूजर ने लिखा, "कलुआ कहना तो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गया." एक दूसरे ने लिखा, "दूल्हा तो गुस्से में कह रहा होगा- बाहर मिलेगा तो मैं बताऊंगा." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "जो चीज सुनाने वाली है लड़का उसे जोर-जोर से बोल रहा है." एक ने तो लिखा, "गांव की औरतों में डर का माहौल है, इस लड़के की हरकतों की वजह से." पांचवे ने लिखा, "बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स."

अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

