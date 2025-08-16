Video: पंडित जी हैं या बॉलीवुड एक्टर? शादी के मंडप में मंत्र कम रोमांटिक गाने ज्यादा, मुंह ताकते रह गए दूल्हा-दुल्हन

Wedding Viral Video: शादी का मंडप, दूल्हा-दुल्हन, परिवार और रिश्तेदार... माहौल पूरी तरह रस्मों से भरा हुआ था. पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सभी लोग गंभीरता से सुन रहे थे. तभी माहौल में अचानक बदलाव आया. मंत्रों के बीच पंडित जी ने बॉलीवुड गाने गाने शुरू कर दिए, जिससे वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई.

पंडित जी ने क्यों गाने शुरू कर दिए?

वादा निभाने की रस्म के दौरान पंडित जी ने बॉलीवुड का मशहूर गाना "वादा कर ले साथिया, तेरे बिन मैं न रहा..." गा दिया. इस अचानक बदलाव ने माहौल हल्का-फुल्का और मजेदार बना दिया. इसके बाद जब जीवनसाथी के साथ निभाने की बात आई, तो पंडित जी ने "धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना..." गाना शुरू कर दिया.

दूल्हा-दुल्हन की कैसी रही प्रतिक्रिया?

गानों की ये अनोखी पेशकश सुनकर दूल्हा और दुल्हन अपनी हंसी नहीं रोक पाए. वे हंसते-हंसते एक-दूसरे को देखते रहे. परिवार और दोस्त भी ठहाके लगाने लगे, जिससे शादी का माहौल बिल्कुल फिल्मी कॉमेडी सीन जैसा हो गया. इस अनोखे और मजेदार पल को इंस्टाग्राम यूजर jaygogadecoration9094 ने शेयर किया. वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा. खास बात यह रही कि लोगों ने इसे सिर्फ मजेदार नहीं, बल्कि यूनिक शादी का पल भी कहा.

लोगों ने कैसी-कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "इस पंडित जी को सब अपने शादी में बुलाना चाहिए." एक अन्य ने लिखा, "वाह, थोड़ा यूनिक है लेकिन मजेदार भी तो है." वहीं, एक तीसरे ने मजाक में कहा, "पंडित जी शादी की डोर मजबूत करने की जगह कमजोर कर रहे हैं." एक चौथे ने हंसते हुए लिखा, "मैं होता तो शादी ही नहीं करता और पता नहीं कौन-कौन सी गालियां देता." आजकल लोग सोशल मीडिया पर कुछ अलग और मनोरंजक देखने के शौकीन होते हैं. इस वीडियो में परंपरा और मस्ती का बेहतरीन मेल था. पंडित जी का ये क्रिएटिव अंदाज लोगों के दिल को छू गया और यह पल शादी की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.