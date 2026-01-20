Advertisement
जुड़वां भाइयों ने चुनीं जुड़वां दुल्हनें, पर असली धमाका तब हुआ जब दोनों के चाचा भी 'जुड़वां' निकले; आप भी रह जाएंगे दंग

China Wedding Viral: चीन में हुई एक अनोखी शादी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, जहां जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से शादी की और हैरानी की बात यह रही कि दोनों तरफ के चाचा भी जुड़वां निकले. जानिए इस वायरल शादी की पूरी कहानी.

 

Jan 20, 2026, 01:06 PM IST
Twin Brothers Twin Sisters Marriage: चीन में हुई एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है. वजह है इस शादी से जुड़ा ऐसा संयोग, जिसे देखकर लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे. इस शादी में दो जुड़वां भाइयों ने दो जुड़वां बहनों से शादी की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों परिवारों की तरफ से चाचा भी जुड़वां निकले.

चार सेट जुड़वां वाली शादी वायरल

शादी की तस्वीरें जैसे ही इंटरनेट पर आईं, देखते ही देखते 1 करोड़ से ज्यादा बार देखी जाने लगीं. तस्वीरों में कुल चार जोड़े जुड़वां नजर आए, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया. मेनलैंड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों कपल्स को खुद शादी वाले दिन पता चला कि उनके चाचा भी जुड़वां हैं. यही खुलासा इस शादी को और भी अनोखा बना गया. शादी के होस्ट ने इस संयोग को खुले मंच से चमत्कार बताया. वहीं मेहमानों की खुशी और हैरानी भी साफ नजर आई. गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि उन्होंने 60 साल की जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा. लोगों ने इस शादी को जीवनभर की खुशियों की दुआओं के साथ यादगार बताया.

ये जुड़वां कपल्स कहां के रहने वाले?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, दोनों कपल्स चीन के आन्हुई प्रांत के फुयांग शहर से हैं और सभी की उम्र 20 के आसपास है. दोनों परिवार एक-दूसरे के काफी पास रहते हैं. हालांकि उनके माता-पिता की मुलाकात 20 साल पहले हुई थी, लेकिन तब दोनों परिवारों में ज्यादा नजदीकी नहीं थी. साल 2022 में एक मैचमेकर के जरिए शान बहनों की मुलाकात जुड़वा भाइयों से हुई.

बड़ी बहन ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि वे डेटिंग के लिए काफी छोटे हैं, लेकिन भाइयों की कोशिशों के आगे वे झुक गईं. उन्होंने बताया कि ससुराल वाले अक्सर उन्हें छोटी बहन समझ लेते हैं और उनके माता-पिता भी दोनों भाइयों में फर्क नहीं कर पाते. हालांकि दोनों कपल्स एक-दूसरे को कभी कंफ्यूज नहीं करते, क्योंकि साथ समय बिताने से वे एक-दूसरे की आदतों और स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुके हैं.

क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी?

अब दोनों परिवार मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में “चार जोड़ी जुड़वां वाला परिवार” के तौर पर नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इसे किस्मत का खेल और अजीब लेकिन खूबसूरत संयोग बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि अगर इन कपल्स के भी जुड़वां बच्चे हुए, तो यह परिवार और भी बड़ा अजूबा बन जाएगा. रिसर्च के मुताबिक, जुड़वां बच्चों का जन्म जेनेटिक कारणों पर निर्भर करता है. एक ही परिवार में कई बार जुड़वां होना बेहद दुर्लभ माना जाता है. हालांकि चीन के सिचुआन प्रांत के एक गांव में दशकों में 33 जोड़ी जुड़वां पैदा हुए हैं, जिसे लोग ट्विन्स विलेज कहते हैं, भले ही इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

wedding newstwins marriageviral

