Weight Loss Journey: 46 साल की उम्र में जी अली ने घटाया 25 किलो वजन, डाइट नहीं इन आदतों से बदली जिंदगी

Weight Loss Transformation: कई लोग वजन कम करने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, मुश्किल डाइट फॉलो करते हैं और कुछ ही दिनों में बड़े बदलाव की उम्मीद करने लगते हैं. लेकिन कई बार वजन कम करने का सफर छोटे-छोटे बदलावों और लगातार मेहनत से भी पूरा हो जाता है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है साउथ एशियन हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट जी अली ने.
46 साल के जी अली ने अपनी बॉडी को पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने सिर्फ 24 हफ्तों में करीब 25 किलो वजन कम किया. उनका वजन पहले 101 किलो था, जो अब घटकर 76 किलो रह गया है. खास बात यह है कि उन्होंने इस बदलाव के लिए न तो खुद को भूखा रखा और न ही कोई बेहद सख्त डाइट अपनाई. जी अली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव किए, जिन्हें हर रोज फॉलो करके वह फिट, मजबूत और ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगे. उनके अनुसार, वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऐसी आदतें बनाना, जिन्हें लंबे समय तक जारी रखा जा सके.
जी अली ने बताया कि उनका पूरा फोकस शरीर को मजबूत बनाने और फैट कम करने पर था. लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी भी तरह की एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं की. उनका कहना है कि वजन कम करने के लिए सिर्फ खाना कम करना काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को सही पोषण देना भी जरूरी होता है. उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि उन्होंने रोजाना एक आसान रूटीन को फॉलो किया. इसका असर यह हुआ कि 24 हफ्तों के बाद वह पहले से ज्यादा फिट, लीन और स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगे.
जी अली के वजन घटाने के सफर में सबसे बड़ा रोल उनकी प्रोटीन डाइट का रहा. उन्होंने बताया कि कम कैलोरी लेने के बावजूद उन्होंने रोजाना करीब 180 से 200 ग्राम तक प्रोटीन लिया. उनके अनुसार, ज्यादा प्रोटीन लेने से मसल्स को बनाए रखने में मदद मिली. इसके अलावा भूख कम महसूस हुई और बार-बार कुछ खाने की इच्छा भी कम हुई. उन्होंने बताया कि सही मात्रा में प्रोटीन लेने से शरीर को फैट कम करने और फिटनेस बनाए रखने में मदद मिलती है. उनका मानना है कि वजन घटाने के दौरान लोग अक्सर खाना बहुत कम कर देते हैं, जिससे शरीर कमजोर हो सकता है. इसलिए डाइट में प्रोटीन की सही मात्रा रखना बेहद जरूरी है.
जी अली ने बताया कि फिटनेस में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी यानी लगातार अपने लक्ष्य पर बने रहना. उन्होंने जिम, वॉक, खाने और सोने का टाइम पहले से तय कर रखा था. उनके मुताबिक, जब इंसान अपनी दिनचर्या को प्लान करके चलता है तो बहाने बनाने के मौके कम हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर आपकी लाइफ में एक सही सिस्टम बन जाता है तो फिटनेस अपने आप आसान लगने लगती है. उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने हर दिन छोटे-छोटे कदम उठाए और उसी का नतीजा धीरे-धीरे बड़े बदलाव के रूप में सामने आया.
जी अली ने वजन कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि नींद और पानी को भी अपनी फिटनेस जर्नी का हिस्सा बनाया. उन्होंने बताया कि वह हर रात करीब 10:30 बजे तक सोने चले जाते थे और रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीते थे. उनके अनुसार, अच्छी नींद से शरीर को रिकवरी का समय मिलता है और ज्यादा एनर्जी महसूस होती है. वहीं, पर्याप्त पानी पीने से भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. उन्होंने इसे अपनी फिटनेस का एक आसान लेकिन असरदार हथियार बताया.
जी अली का यह ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी मेहनत और सोच की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि यह बदलाव दिखाता है कि उम्र बढ़ने के बाद भी अगर इंसान ठान ले तो अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल को बदला जा सकता है. कई लोगों ने उनके बताए नियमों को आसान और प्रैक्टिकल बताया. यूजर्स का कहना है कि वजन कम करने के लिए हमेशा मुश्किल तरीके अपनाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही आदतों को लंबे समय तक निभाना ज्यादा जरूरी है.