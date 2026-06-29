Weight Loss Journey: 46 साल की उम्र में जी अली ने घटाया 25 किलो वजन, डाइट नहीं इन आदतों से बदली जिंदगी

जी अली के वजन घटाने के सफर में सबसे बड़ा रोल उनकी प्रोटीन डाइट का रहा. उन्होंने बताया कि कम कैलोरी लेने के बावजूद उन्होंने रोजाना करीब 180 से 200 ग्राम तक प्रोटीन लिया. उनके अनुसार, ज्यादा प्रोटीन लेने से मसल्स को बनाए रखने में मदद मिली. इसके अलावा भूख कम महसूस हुई और बार-बार कुछ खाने की इच्छा भी कम हुई. उन्होंने बताया कि सही मात्रा में प्रोटीन लेने से शरीर को फैट कम करने और फिटनेस बनाए रखने में मदद मिलती है. उनका मानना है कि वजन घटाने के दौरान लोग अक्सर खाना बहुत कम कर देते हैं, जिससे शरीर कमजोर हो सकता है. इसलिए डाइट में प्रोटीन की सही मात्रा रखना बेहद जरूरी है.