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Weight Loss Journey: 46 साल की उम्र में जी अली ने घटाया 25 किलो वजन, डाइट नहीं इन आदतों से बदली जिंदगी

Weight Loss Transformation: साउथ एशियन फिटनेस एक्सपर्ट जी अली ने 24 हफ्तों में अपना वजन 101 किलो से घटाकर 76 किलो कर लिया. उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने कोई क्रैश डाइट या भूखा रहने वाला तरीका नहीं अपनाया, बल्कि प्रोटीन से भरपूर डाइट, रोजाना की रूटीन, अच्छी नींद और पर्याप्त पानी पीने जैसी आसान आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:41 PM IST
Weight Loss Journey: 46 साल की उम्र में जी अली ने घटाया 25 किलो वजन, डाइट नहीं इन आदतों से बदली जिंदगी
Image Credit: Image credit: instagram/@_zeeali1Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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