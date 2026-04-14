शादी से पहले दुबले होने के चक्कर में काली पड़ गई जीभ, गंवाना पड़ा शरीर का ये अंग!

क्या आप भी रातों-रात वजन घटाने के लिए 'मैजिक पिल्स' या इंजेक्शन का सहारा लेने की सोच रहे हैं? तो रुकिए! उत्तरी आयरलैंड की 32 वर्षीय सारा-जेन क्रॉफर्ड की ये कहानी आपकी रूह कंपा देगी. अपनी शादी के दिन स्लिम दिखने की चाहत में सारा ने 'Wegovy' नाम के वेट लॉस इंजेक्शन का सहारा लिया, लेकिन नतीजा वजन कम होने के बजाय कुछ और ही निकला. पहले असहनीय दर्द, फिर जीभ का कोयले जैसा काला पड़ जाना और अंत में शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग को हमेशा के लिए खो देना. आखिर क्या है इन 'फैट जैब्स' का वो काला सच जिसे जानकर आप दोबारा इसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे? आइए जानते हैं पूरा मामला.

वेट लॉस इंजेक्शन का खौफनाक अंजाम

आजकल हर कोई शॉर्टकट तरीके से वजन घटाना चाहता है. जिम और डाइट की मेहनत से बचने के लिए लोग वजन घटाने वाले इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं. लेकिन उत्तरी आयरलैंड की रहने वाली 32 साल की सारा-जेन क्रॉफर्ड के साथ जो हुआ, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं है. सारा अपनी शादी में पतला दिखने के चक्कर में एक ऐसी मुसीबत में फंस गईं, जिसकी कीमत उन्हें अपने शरीर का एक अंग खोकर चुकानी पड़ी.

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शादी के लिए पतला होने का जुनून

सारा का वजन लगभग 125 किलो तक पहुंच गया था. नवंबर 2025 में उनकी शादी होने वाली थी और वह हर हाल में पतला होना चाहती थीं. उन्होंने सुना था कि 'Wegovy' नाम का इंजेक्शन वजन घटाने में चमत्कार की तरह काम करता है. अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन फार्मेसी से लगभग 21,000 रुपये (£199) खर्च करके एक महीने का कोर्स खरीदा. सारा को लगा कि यह उनके लिए 'लास्ट रिसॉर्ट' यानी आखिरी रास्ता है.

जब शरीर देने लगा खौफनाक संकेत

शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था. सारा की भूख कम होने लगी थी और उन्हें उम्मीद जगी थी कि वह स्लिम हो जाएंगी. लेकिन जैसे ही उन्होंने डोज बढ़ाया, उनके शरीर ने अजीब प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे उनके पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द रहने लगा. उन्हें लगातार उल्टियां होने लगीं और डकार आने पर सड़े हुए अंडे जैसी गंध महसूस होने लगी.

सबसे डरावना पल तब आया जब एक सुबह सारा ने आईने में अपनी जीभ देखी. उनकी जीभ पूरी तरह से जेट ब्लैक यानी कोयले जैसी काली पड़ चुकी थी. जीभ पर इतनी सूजन और जलन थी कि वह मिर्च-मसाला वाला खाना भी नहीं खा पा रही थीं. सारा का कहना है कि यह दर्द इतना भयानक था कि उन्हें लगा जैसे वह दोबारा पांच बच्चों को एक साथ जन्म दे रही हों.

सर्जरी और अंग का नुकसान

जब हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जब एमआरआई और सीटी स्कैन किया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. उनके पित्ताशय में कई पथरियां जमा हो गई थीं, जिन्होंने उनकी पित्त नली को ब्लॉक कर दिया था. इसके अलावा उन्हें आंतों में सूजन की समस्या भी हो गई थी. डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है. फरवरी 2025 में सारा का पूरा गॉलब्लैडर ऑपरेशन करके शरीर से निकाल दिया गया.

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अब सारा धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं. इंजेक्शन छोड़ने के बाद उनकी जीभ का रंग भी वापस सामान्य हो गया है. उनका मानना है कि उनका वजन इंजेक्शन से नहीं, बल्कि बीमारी और सर्जरी की वजह से कम हुआ है. आज सारा सबको सचेत कर रही हैं कि किसी भी 'वेट लॉस जैब' को लेने से पहले पूरी रिसर्च करें. डॉक्टर भी मानते हैं कि इस तरह की दवाओं से 1.6% लोगों में गॉलब्लैडर की समस्या होने का खतरा रहता है. सारा का कहना है कि पतले होने का यह अस्थायी तरीका आपकी जान भी ले सकता है.