Weight Loss Journey: 43 किलो घटाने वाली मां ने बताए वजन घटाने के साइड इफेक्ट्स, सुनकर मुस्कुरा उठे सब!

Weight Loss Journey: 48 वर्षीय सुषमा पचौरी खड़िया ने 43 किलो वजन घटाकर सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया. उन्होंने मज़ेदार अंदाज़ में बताया कि वेटलिफ्टिंग के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ये सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:26 AM IST
Weight Loss Journey: 43 किलो घटाने वाली मां ने बताए वजन घटाने के साइड इफेक्ट्स, सुनकर मुस्कुरा उठे सब!

Weight Loss Side Effects of Weightlifting: रायपुर की रहने वाली सुषमा पचौरी खड़िया, 48 वर्षीय फिटनेस कोच और कंटेंट क्रिएटर, आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. कभी उनका वजन 93 किलो था, लेकिन अब वे 50 किलो की हो चुकी हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्होंने यह चमत्कार सिर्फ घर का खाना, साफ डाइट और नियमित एक्सरसाइज से किया.

क्या वेटलिफ्टिंग से महिलाएं मर्दाना दिखती हैं?

यह सवाल हर फिटनेस चर्चा में उठता है. सेलेब्रिटी ट्रेनर त्रिदेव पांडे ने नवंबर 2024 में बताया कि यह एक भ्रम है. असल में, वेटलिफ्टिंग महिलाओं को न सिर्फ सशक्त और आत्मविश्वासी, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है. सुषमा ने भी इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय बताया. 

यह भी पढ़ें: बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे... 

सुषमा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्या लिखा?

सुषमा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में मजाकिया लहजे में लिखा,  “सावधान! अगर आपने वेट उठाना शुरू किया तो कुछ ‘साइड इफेक्ट्स’ हो सकते हैं!” और फिर उन्होंने लिस्ट दी. उन्होंने लिखा, "हर शीशे में खुद को देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. कपड़े फिट आने लगेंगे- कितना झंझट है! लोग पूछेंगे, “आपकी वर्कआउट रूटीन क्या है?” आलस का बहाना खत्म, एनर्जी लेवल आसमान पर. स्ट्रेस गायब और शिकायत करने का मौका नहीं बचेगा. अब ग्रॉसरी उठाना बच्चों का खेल लगेगा. नींद गहरी, चेहरा ग्लोइंग और आत्मविश्वास असीम और सबसे खतरनाक आप खुद से प्यार करने लगेंगे!"

 

यह भी पढ़ें: दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

क्या वेटलिफ्टिंग सच में महिलाओं के लिए फायदेमंद है?

विशेषज्ञों के अनुसार, वेटलिफ्टिंग महिलाओं को लीन मसल बनाने में मदद करती है, जिससे शरीर टोन्ड और हेल्दी दिखता है न कि भारी या पुरुष जैसा. यह स्ट्रेंथ, बैलेंस, और हार्मोनल हेल्थ को भी बेहतर करती है. उम्र, वजन या जेंडर फिटनेस के रास्ते में बाधा नहीं बनते. जरूरत सिर्फ लगन और निरंतरता की है. सोशल मीडिया पर सुषमा की पोस्ट वायरल होने के बाद कई महिलाओं ने वेटलिफ्टिंग शुरू करने का फैसला किया.

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

