सिर्फ जिम नहीं, इन 10 'आदतों' ने करवाया 25KG का वजन कम! लड़की ने सबको कर डाला हैरान
जरा हटके

सिर्फ जिम नहीं, इन 10 'आदतों' ने करवाया 25KG का वजन कम! लड़की ने सबको कर डाला हैरान

Workout Motivation: वजन घटाना आसान नहीं होता, लेकिन सही सोच, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ यह संभव है. नाइजीरिया की अमाका ने इंस्टाग्राम पर अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने 4 महीने में 25 किलो वजन कम किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:27 AM IST
सिर्फ जिम नहीं, इन 10 'आदतों' ने करवाया 25KG का वजन कम! लड़की ने सबको कर डाला हैरान

Weight Loss Journey: वजन घटाना आसान नहीं होता, लेकिन सही सोच, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ यह संभव है. नाइजीरिया की अमाका ने इंस्टाग्राम पर अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने 4 महीने में 25 किलो वजन कम किया. शुरुआत में यह बेहद मुश्किल था, लेकिन कुछ त्याग और आदतों में बदलाव ने उनकी जिंदगी बदल दी.

वजन कम करने के लिए लड़की ने क्या-क्या किया?

  • अमाका ने कहा कि उन्हें अपने पसंदीदा कम्फर्ट फूड जैसे चॉकलेट, पेस्ट्री और जंक फूड को पूरी तरह छोड़ना पड़ा. देर रात का स्नैकिंग भी बंद कर दिया. हर "ना" उनके लिए उनके लक्ष्य की ओर एक "हां" थी.
  • उन्होंने सुबह 5:30-6:00 बजे उठकर एक्सरसाइज शुरू की, क्योंकि दिन में बाद में अक्सर वह टाल देती थीं. सुबह का वर्कआउट उनके लिए अनुशासन और निरंतरता लाया.
  • अमाका हफ्ते में 2-3 दिन फ्रूट डिटॉक्स करती थीं और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाती थीं. इससे उनका पेट फ्लैट हुआ और कमर की शेप बेहतर हुई.
  • उन्होंने पूरी तरह फिज़ी ड्रिंक, अल्कोहल और बाहर जाने की आदत छोड़ दी. दोस्तों को यह समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें पता था कि ये त्याग उनके भविष्य के लिए जरूरी हैं.
  • अमाका ने तय किया कि वे भूख लगने का इंतजार नहीं करेंगी, बल्कि तय समय पर खाएंगी. इससे क्रेविंग्स कम हुईं, ओवरईटिंग रुकी और कैलोरी डेफिसिट बनाए रखना आसान हो गया.
  • उनके मुताबिक, वजन घटाना शरीर से ज्यादा दिमाग का खेल है. उन्होंने लगातार खुद को मोटिवेट किया और आलस व टालमटोल से लड़ाई लड़ी.
  • शुरुआत में खाना ट्रैक करना उन्हें झंझट लगा, लेकिन इससे उन्हें अपनी असली खाने की आदतों का पता चला और वे ट्रैक पर बनी रहीं.
  • बारिश, दर्द, मूड खराब या स्केल पर बदलाव न दिखने के बावजूद उन्होंने वर्कआउट किया. उनके लिए मोटिवेशन से ज्यादा अनुशासन ने काम किया.
  • उन्होंने हफ्तों तक वजन में बदलाव न होने पर भी हार नहीं मानी, बल्कि फोटो और माप से प्रगति ट्रैक की और धैर्य रखा.
  • अमाका ने बताया कि वे रोज़ भगवान से ताकत मांगती थीं और उन्हें अपने शुगर क्रेविंग्स पर काबू पाने में मदद मिली. उनके मुताबिक, मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी उनके सफर का हिस्सा रहा.

 

 

;