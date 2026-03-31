बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन: 145 किलो की इस महिला ने सिर्फ 'एक शब्द' से घटाया 77 किलो वजन!

अक्सर लोग वजन घटाने के लिए महंगे ऑपरेशन्स या दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन जेसिका बेनिक्स की कहानी कुछ अलग ही बयां करती है. एक समय था जब जेसिका का वजन 320 पाउंड (लगभग 145 किलो) तक पहुंच गया था. स्कूल के दिनों से ही मोटापे का शिकार रही जेसिका ने एक दिन खुद से कहा, अब और नहीं. लेकिन यह सफर सिर्फ जिम जाने तक सीमित नहीं था. वजन घटाने के दौरान ही जेसिका को 'स्टेज-4 लिम्फोमा' का पता चला और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया. इतने दुखों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. आज जेसिका न केवल फिट हैं, बल्कि एक कोच के तौर पर दुनिया को सिखा रही हैं कि असली बदलाव शरीर में नहीं, बल्कि सोच में होता है. आइए जानते हैं जेसिका के उस 'जादुई शब्द' के बारे में जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी.

जेसिका बेनिक्वेज बचपन से ही बढ़ते वजन से जूझ रही थीं. उनका वजन 320 पाउंड तक पहुंच गया था और यही वो मोड़ था जब उन्होंने तय किया कि अब और नहीं. 2016 में उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की और सिर्फ दो साल में 150 पाउंड तक पहुंच गईं. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने न तो कोई सर्जरी करवाई और न ही कोई वजन घटाने वाले इंजेक्शन का सहारा लिया.

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कैसे बिना सर्जरी इतना वजन कम किया?

जेसिका बताती हैं कि उनका सीक्रेट कोई जादू नहीं, बल्कि सिंपल डिसिप्लिन था. उन्होंने खुद को कैलोरी डेफिसिट में रखा और लगातार एक्सरसाइज की. उन्होंने साफ कहा कि यह न तो किसी दवा का कमाल था और न ही किसी शॉर्टकट का. यह पूरी तरह उनकी मेहनत और निरंतरता का नतीजा था, जिसने उन्हें 77 किलो तक वजन कम करने में मदद की.

क्या वजन घटाने से ज्यादा मुश्किल था खुद को बदलना?

जेसिका के मुताबिक, असली चुनौती वजन कम करना नहीं, बल्कि खुद को नए रूप में स्वीकार करना था. आज भी कई बार वह खुद को उसी लड़की की तरह महसूस करती हैं जो वजन घटाने की कोशिश कर रही थी. उनका कहना है कि बचपन की पहचान इतनी जल्दी नहीं बदलती और यह मानसिक बदलाव सबसे मुश्किल हिस्सा होता है. आज जेसिका हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करती हैं और बैलेंस्ड डाइट फॉलो करती हैं. वह खुद को पूरी तरह से वंचित नहीं रखतीं, बल्कि कभी-कभी अपनी पसंद की चीजें भी खाती हैं. उनका मानना है कि फिटनेस का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को अच्छा महसूस कराना है.

क्या ‘ना’ कहना बना सबसे बड़ा हथियार?

जेसिका अपनी सफलता का श्रेय एक आदत को देती हैं ‘ना’ कहना सीखना. उन्होंने उन सभी आदतों और चीजों को मना किया जो उनके लक्ष्य के खिलाफ थीं. चाहे वह अनहेल्दी खाना हो या आलस, उन्होंने खुद को अनुशासित किया और धीरे-धीरे यही आदत उनकी ताकत बन गई. उन्होंने अपने खाने को ट्रैक करना और पहले से प्लान करना शुरू किया. उनका कहना है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सच में कैलोरी डेफिसिट में हैं या नहीं, तो आपको अपने खाने का रिकॉर्ड रखना ही होगा. यही छोटी-छोटी आदतें उनके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनीं.

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क्या मुश्किल हालात भी नहीं तोड़ पाए हौसला?

2018 में जब उनका वजन कम हो चुका था, तब उन्हें स्टेज-4 Hodgkin’s lymphoma का पता चला. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 2019 में कैंसर को मात दे दी. इसके बाद मां के निधन जैसे बड़े झटके भी आए, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और लगातार आगे बढ़ती रहीं. आज जेसिका एक फिटनेस कोच के तौर पर लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. उनका कहना है कि परफेक्शन जरूरी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी जरूरी है. अब उनका लक्ष्य पतला होना नहीं, बल्कि हेल्दी और खुश रहना है. वह मानती हैं कि वेट लॉस कोई अस्थायी चीज नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसे धीरे-धीरे अपनाना पड़ता है.