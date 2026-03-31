Advertisement
trendingNow13159707
Hindi Newsजरा हटकेबिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन: 145 किलो की इस महिला ने सिर्फ एक शब्द से घटाया 77 किलो वजन!

बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन: 145 किलो की इस महिला ने सिर्फ 'एक शब्द' से घटाया 77 किलो वजन!

145 किलो वजन और स्टेज-4 कैंसर जैसी चुनौतियों को मात देने वाली जेसिका बेनिक्स की कहानी आपको हैरान कर देगी. बिना किसी वेट-लॉस सर्जरी या इंजेक्शन के उन्होंने 77 किलो वजन कैसे घटाया और आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा कैसे बनीं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन: 145 किलो की इस महिला ने सिर्फ 'एक शब्द' से घटाया 77 किलो वजन!

अक्सर लोग वजन घटाने के लिए महंगे ऑपरेशन्स या दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन जेसिका बेनिक्स की कहानी कुछ अलग ही बयां करती है. एक समय था जब जेसिका का वजन 320 पाउंड (लगभग 145 किलो) तक पहुंच गया था. स्कूल के दिनों से ही मोटापे का शिकार रही जेसिका ने एक दिन खुद से कहा, अब और नहीं. लेकिन यह सफर सिर्फ जिम जाने तक सीमित नहीं था. वजन घटाने के दौरान ही जेसिका को 'स्टेज-4 लिम्फोमा' का पता चला और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया. इतने दुखों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. आज जेसिका न केवल फिट हैं, बल्कि एक कोच के तौर पर दुनिया को सिखा रही हैं कि असली बदलाव शरीर में नहीं, बल्कि सोच में होता है. आइए जानते हैं जेसिका के उस 'जादुई शब्द' के बारे में जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी.

जेसिका बेनिक्वेज बचपन से ही बढ़ते वजन से जूझ रही थीं. उनका वजन 320 पाउंड तक पहुंच गया था और यही वो मोड़ था जब उन्होंने तय किया कि अब और नहीं. 2016 में उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की और सिर्फ दो साल में 150 पाउंड तक पहुंच गईं. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने न तो कोई सर्जरी करवाई और न ही कोई वजन घटाने वाले इंजेक्शन का सहारा लिया.

(पढ़ें: डेटिंग भी और कमाई भी! चीन के कपल्स ने ढूंढा प्यार जताने का 'जुगाड़', रात भर घूमकर...)

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बिना सर्जरी इतना वजन कम किया?

जेसिका बताती हैं कि उनका सीक्रेट कोई जादू नहीं, बल्कि सिंपल डिसिप्लिन था. उन्होंने खुद को कैलोरी डेफिसिट में रखा और लगातार एक्सरसाइज की. उन्होंने साफ कहा कि यह न तो किसी दवा का कमाल था और न ही किसी शॉर्टकट का. यह पूरी तरह उनकी मेहनत और निरंतरता का नतीजा था, जिसने उन्हें 77 किलो तक वजन कम करने में मदद की.

क्या वजन घटाने से ज्यादा मुश्किल था खुद को बदलना?

जेसिका के मुताबिक, असली चुनौती वजन कम करना नहीं, बल्कि खुद को नए रूप में स्वीकार करना था. आज भी कई बार वह खुद को उसी लड़की की तरह महसूस करती हैं जो वजन घटाने की कोशिश कर रही थी. उनका कहना है कि बचपन की पहचान इतनी जल्दी नहीं बदलती और यह मानसिक बदलाव सबसे मुश्किल हिस्सा होता है. आज जेसिका हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करती हैं और बैलेंस्ड डाइट फॉलो करती हैं. वह खुद को पूरी तरह से वंचित नहीं रखतीं, बल्कि कभी-कभी अपनी पसंद की चीजें भी खाती हैं. उनका मानना है कि फिटनेस का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को अच्छा महसूस कराना है.

क्या ‘ना’ कहना बना सबसे बड़ा हथियार?

जेसिका अपनी सफलता का श्रेय एक आदत को देती हैं ‘ना’ कहना सीखना. उन्होंने उन सभी आदतों और चीजों को मना किया जो उनके लक्ष्य के खिलाफ थीं. चाहे वह अनहेल्दी खाना हो या आलस, उन्होंने खुद को अनुशासित किया और धीरे-धीरे यही आदत उनकी ताकत बन गई. उन्होंने अपने खाने को ट्रैक करना और पहले से प्लान करना शुरू किया. उनका कहना है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सच में कैलोरी डेफिसिट में हैं या नहीं, तो आपको अपने खाने का रिकॉर्ड रखना ही होगा. यही छोटी-छोटी आदतें उनके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनीं.

(पढ़ें: 20 साल से सैनिकों की सेवा कर रही इस मां ने पेश की ममता की सबसे बड़ी मिसाल)

क्या मुश्किल हालात भी नहीं तोड़ पाए हौसला?

2018 में जब उनका वजन कम हो चुका था, तब उन्हें स्टेज-4 Hodgkin’s lymphoma का पता चला. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 2019 में कैंसर को मात दे दी. इसके बाद मां के निधन जैसे बड़े झटके भी आए, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और लगातार आगे बढ़ती रहीं. आज जेसिका एक फिटनेस कोच के तौर पर लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. उनका कहना है कि परफेक्शन जरूरी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी जरूरी है. अब उनका लक्ष्य पतला होना नहीं, बल्कि हेल्दी और खुश रहना है. वह मानती हैं कि वेट लॉस कोई अस्थायी चीज नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसे धीरे-धीरे अपनाना पड़ता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

weight losstransformationcancer survival

Trending news

रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
amit shah news
रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
america iran war
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
Fuel crisis
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
Assembly Elections 2026
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
nasik news
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
assam election 2026
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
Israel Iran tension
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
amit shah
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
Fertilizers stock
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
Iran war
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया