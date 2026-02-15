बिना जिम, बिना डाइट... कॉमेडियन ने कैसे घटाया 22 किलो वजन? Weight Loss Transformation का असली सच आया सामने

Weight Loss Transformation Story: ऐश्वर्या मोहनराज भारत की मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनके यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं. 2025 के आखिर में जब उनका वजन अचानक काफी कम दिखने लगा तो फैन्स हैरान रह गए और हर कोई जानना चाहता था कि यह बदलाव कैसे हुआ.

अचानक क्यों बढ़ गया था वजन?

ऐश्वर्या ने बताया कि 2021 में उनका वजन करीब 51 किलो था, लेकिन सिर्फ 6 महीनों में यह बढ़कर लगभग 70 किलो हो गया. ऐसा तब हुआ जब वह रोज एक्सरसाइज करती थीं, हेल्दी खाना खाती थीं और 10,000 कदम भी चलती थीं. बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें PCOD और हाइपोथायरॉयडिज़्म है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा था.

फिर क्या किया?

लगातार बढ़ते वजन ने ऐश्वर्या को अंदर से तोड़ दिया. उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया और उनका आत्मविश्वास गिरने लगा. वह खुद को कैमरे पर देखने से भी कतराने लगीं और कुछ समय के लिए उन्होंने वीडियो बनाना तक बंद कर दिया, क्योंकि वह अपनी शक्ल से खुश नहीं थीं. जनवरी 2025 में ऐश्वर्या ने ट्रेनर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की मदद से फिर से फिटनेस जर्नी शुरू की. उन्होंने सख्ती से डाइट और एक्सरसाइज फॉलो किया, लेकिन वजन बहुत धीरे घट रहा था. ऊपर से उन्हें प्लांटर फैशिआइटिस और यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो गई, जिसके चलते डॉक्टरों ने एक्सरसाइज बंद करने को कहा और उनकी प्रोग्रेस रुक गई.

कौन-सी दवा ने जिंदगी बदल दी?

इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें Mounjaro नाम की दवा दी, जो टाइप-2 डायबिटीज और क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है. ऐश्वर्या ने बताया कि पहली इंजेक्शन के बाद ही एक हफ्ते में करीब एक किलो वजन कम हो गया और एक महीने में चार किलो तक घट गया. छह महीनों तक हर हफ्ते दवा लेने से उनका वजन 74 किलो से घटकर 52 किलो हो गया.

इसके साइड इफेक्ट्स क्या थे?

ऐश्वर्या ने साफ कहा कि इस दवा के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट भी थे. शुरुआत में उन्हें तेज मितली, बाल झड़ना और कमजोरी महसूस हुई. इसके अलावा यह ट्रीटमेंट बेहद महंगा भी था, जिसे लंबे समय तक जारी रखना आसान नहीं है.

एक्सपर्ट इस दवा के बारे में क्या कहा?

National Library of Medicine की रिपोर्ट के मुताबिक मौनजारो शरीर में एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करता है, जिससे वजन कम होता है. लेकिन अगर कुछ महीनों बाद दवा बंद कर दी जाए तो वजन फिर बढ़ सकता है. हल्के साइड इफेक्ट्स में पेट दर्द, दस्त, दिल की धड़कन बढ़ना और इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द शामिल हैं, इसलिए डॉक्टर की निगरानी बेहद जरूरी है.

ऐश्वर्या लोगों को क्या सलाह देती हैं?

ऐश्वर्या कहती हैं कि हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए नेचुरल तरीकों से वजन घटाना हर बार काम नहीं करता. वह लोगों से तुलना बंद करने और सोशल मीडिया की जजमेंट से दूर रहने की अपील करती हैं. उनकी सीधी सलाह है कि सही डॉक्टर से सलाह लें और वही तरीका अपनाएं जो आपकी सेहत के लिए सबसे बेहतर हो.

डिस्क्लेमर: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी प्रमाणिकता, सत्यता और दावों की पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी वजन, सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.