भूलकर भी न आएं इस चक्कर में! सोशल मीडिया का ये नया 'वेट लॉस' ट्रेंड ले सकता है आपकी जान

Plastic Eating Diet: इंटरनेट पर हर हफ्ते कोई न कोई अजीब ट्रेंड वायरल हो जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. चीन में शुरू हुआ ‘प्लास्टिक ईटिंग’ या ‘क्लिंग रैप डाइट’ नाम का ट्रेंड तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, डाउयिन और एक्स पर वायरल हो रहा है. लाखों व्यूज और लाइक्स के बीच युवा इस अजीब तरीके को आजमा रहे हैं. वजन कम करने की जल्दी और परफेक्ट बॉडी पाने की चाहत ने इसे तेजी से पॉपुलर बना दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं.

आखिर है क्या यह प्लास्टिक ईटिंग डाइट?

इस ट्रेंड में लोग अपने मुंह पर प्लास्टिक रैप लगाते हैं, फिर उसके अंदर खाना रखकर उसे चबाते हैं और बाद में थूक देते हैं. दावा किया जाता है कि ऐसा करने से दिमाग को लगता है कि आपने खाना खा लिया है, जिससे भूख कम हो जाती है और कैलोरी शरीर में नहीं जाती. सुनने में यह तरीका आसान और ‘स्मार्ट’ लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह वास्तव में वजन घटाता है.

शरीर पर क्या असर पड़ सकता है?

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं. प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण पेट और आंतों में जलन, दर्द और मतली जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. सांस के जरिए ये कण शरीर में जाएं तो खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. प्लास्टिक में मौजूद BPA जैसे केमिकल्स हार्मोन बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है. लंबे समय तक संपर्क रहने पर लिवर और फेफड़ों में सूजन का खतरा भी बढ़ सकता है.

मानसिक सेहत पर कितना खतरा?

डॉक्टर्स का मानना है कि यह ट्रेंड सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग के लिए भी खतरनाक है. खाना चबाकर थूकने की आदत ईटिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याओं की शुरुआत कर सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर युवाओं में बॉडी इमेज को लेकर तनाव और चिंता बढ़ सकती है. लगातार कैलोरी को लेकर सोचते रहना मानसिक दबाव पैदा करता है. बार-बार ऐसा व्यवहार करने से बुलिमिया जैसे गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है.

क्या सच में वजन घटता है?

सीधा जवाब है नहीं. इस तरीके से वजन घटाने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है. उल्टा, सही पोषण न लेने से बाद में भूख और तेज लग सकती है, जिससे ओवरईटिंग का खतरा बढ़ जाता है. शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन न मिलना कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है. त्वरित परिणाम देने वाले ऐसे ट्रेंड अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं.

डॉक्टर्स का कहना है कि वजन कम करने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन जरूरी है. नियमित व्यायाम, माइंडफुल ईटिंग की आदत और पर्याप्त नींद स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा हैं. किसी भी डाइट को अपनाने से पहले डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बजाय वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों को अपनाना ही समझदारी है.