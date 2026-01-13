99 किलो से 60 किलो... न जिम और न डाइट, मास्टर फॉर्मूले से 39 KG घटाकर महिला ने किया हैरान

99 किलो वजन से परेशान महिला जब आईने में खुद को देखती थी, तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता था. न जिम जाने का समय था और न ही सख्त डाइट फॉलो करना मुमकिन. लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसा कर दिखाया, जो हर किसी को हैरान कर रहा है. सिर्फ एक आसान और देसी “मास्टर फॉर्मूले” को अपनाकर महिला ने धीरे-धीरे 39 किलो वजन घटा लिया और 99 से सीधे 60 किलो पर आ गई. सबसे खास बात यह है कि इस सफर में न तो उसने खुद को भूखा रखा और न ही भारी एक्सरसाइज की. अब उसकी कहानी सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मोटिवेश बन चुकी है.

99 किलो वजन और शर्मिंदगी बना टर्निंग पॉइंट

साउथ वेल्स के कैरफिली की रहने वाली लुईस गफ एक बिजनेस ओनर हैं. अक्टूबर 2024 में एक नाइट पार्टी के दौरान उन्हें अहसास हुआ कि उनका वजन उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है. वह एक घंटे से ज्यादा डांस नहीं कर पाईं और पसीने से तर हो गईं. हालात ऐसे थे कि वह खुद जूते तक नहीं पहन सकीं और दोस्त की मदद लेनी पड़ी. लुईस ने बताया कि उस पल उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई. अगले ही दिन उन्होंने ठान लिया कि अब ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाना है.

80/20 फॉर्मूला बना वजन घटाने का मास्टर प्लान

लुईस ने वजन घटाने के लिए किसी क्रैश डाइट या जिम का सहारा नहीं लिया, बल्कि 80/20 डाइट रूल अपनाया. इसका मतलब था 80 प्रतिशत पौष्टिक और हेल्दी खाना और 20 प्रतिशत कभी-कभार पसंदीदा ट्रीट. उन्होंने कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दिया, रोज़ 1,800 कैलोरी लीं और 8,000 से 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखा. शराब और बाहर का खाना पूरी तरह छोड़ दिया. पहले तीन महीनों में ही उन्होंने 16 किलो वजन घटा लिया.

नई डाइट, नई ज़िंदगी और शानदार बदलाव

पहले जहां लुईस का नाश्ता कैरामेल कॉफी और सॉसेज सैंडविच होता था, वहीं अब वह ग्रीक योगर्ट, फल, चिकन, सब्जियां और डार्क चॉकलेट तक सीमित हैं. वजन घटने के बाद उनमें एनर्जी इतनी बढ़ी कि उन्होंने जिम जॉइन किया और रनिंग भी शुरू की. आज वह अपनी पांच साल की बेटी के साथ खेल पाती हैं, आत्मविश्वास के साथ शॉपिंग करती हैं और बिना झिझक झूलों पर भी बैठ जाती हैं. लुईस का कहना है कि उनकी स्किन साफ, बाल घने और शरीर अब खुद पौष्टिक खाना मांगता है.