आलू-पनीर छोड़ो! अब खाइए कड़वा 'नीम पराठा', वायरल हुआ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट; लोगों ने क्या कहा?

Neem Paratha Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी फैंटा मैगी तो कभी ओरियो के पकोड़े लोगों का सिर चकराते हैं. अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है और वो है 'नीम का पराठा'. आगरा के एक स्ट्रीट वेंडर ने सेहत के नाम पर कुछ ऐसा बना दिया है जिसे देखकर पराठा लवर्स सदमे में हैं. कड़वे नीम की पत्तियों से बने इस पराठे का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से देखा जा रहा है.
आमतौर पर लोग आलू, प्याज, पनीर या गोभी का पराठा बड़े चाव से खाते हैं. लेकिन इस वेंडर ने पराठे के अंदर कड़वे नीम की पत्तियां भर दी हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को 'इंडिया का पहला नीम पराठा' बताया जा रहा है.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार सबसे पहले नीम की ताजी पत्तियों को डंठल से अलग करता है. इसके बाद वह इन पत्तियों को बारीक काट लेता है. कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए इसमें कटे हुए प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक और भारतीय मसाले मिलाए जाते हैं. फिर इस स्टफिंग को आटे की लोई में भरकर बेला जाता है और तवे पर ढेर सारा तेल डालकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेका जाता है. आखिर में इसके चार टुकड़े करके इसे सर्व किया जाता है. हालांकि, वीडियो में इसे किसी को खाते हुए नहीं दिखाया गया है.
अगर आप भी इस अनोखे पराठे का स्वाद चखना चाहते हैं या सिर्फ इसे देखना चाहते हैं, तो पोस्ट के कैप्शन में इसका पता भी दिया गया है. यह दुकान आगरा के 'जय श्री राम पराठा, बसई खुर्द, फतेहाबाद रोड' पर स्थित है.
नीम का पराठा सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजे लेना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'पहली बार पराठा देखकर भूख ही मर गई.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'सोचकर ही मेरा मुंह कड़वा हो रहा है.' एक और शख्स ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'यह मेरे रिश्तेदारों के लिए एकदम परफेक्ट नाश्ता है.' कुछ लोगों का कहना है कि नीम के फायदे अपनी जगह हैं, लेकिन इसका पराठा बनाकर भला कौन खाएगा. वैसे, एक यूजर ऐसा भी था जिसने लिखा कि उसके पापा को यह बेहद पसंद आएगा.